Quedan 800 sanjuaninos en carrera para ingresar al Poder Judicial

El Concurso de Ingreso al Poder Judicial está en la recta final. El viernes finalizó el segundo examen y se conoció que de los 1.158 aspirantes que lograron pasar la prueba de ortografía, tan solo 800 candidatos tendrán la posibilidad de rendir en la última instancia.

En la segunda evaluación, los aspirantes que corrigieron errores debían hacerlo en menos de 5 minutos un texto en computadora con diversos errores. Para aprobar, los postulantes debían cumplir con un 70% de correcciones bien hechas.

El secretario administrativo del Poder Judicial, Javier Vera, dijo a DIARIO HUARPE que en este último examen el porcentaje de aprobados fue bastante alto. “El número de aprobados representa un 70% de los candidatos, es una excelente cifra para esta segunda instancia”. De los 1.350 aspirantes que tenían la posibilidad de rendir el segundo examen, 16 de ellos estuvieron ausentes.

Las fechas para el tercer y último examen, aún no están definidas, dado que muchos de los aspirantes que no lograron pasar la prueba de ortografía, solicitaron ver los exámenes. La oportunidad de control será el próximo martes. “Las fechas aun no las definimos. Aparte del control de exámenes reprobados, nos resta saber cómo será la división de grupos”, dijo el secretario.

En el último examen los aspirantes deberán responder 71 preguntas correctas de un total de 100. La modalidad será con verdadero o falso. Según mencionó Javier Vera a este medio, el tiempo que tendrán para resolver la prueba de 75 minutos.

Para aquellos que logren sortear las tres etapas, serán sometidos a una entrevista que permitirá evaluar el perfil de los aspirantes y de esta manera saber en qué área podrán desempeñarse. “Esta entrevista no es meritoria, es decir que acá solo vemos perfiles aprobados y reprobados”, concluyó Vera.