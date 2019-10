Quedaron detenidos los vecinos de la niña desaparecida durante seis días en Punta Indio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Victoria Agüero y Emanuel Rivarola, vecinos de la niña de 10 años que estuvo seis días desaparecida en la localidad bonaerense de Punta Indio, quedaron hoy detenidos por los delitos de "sustracción de menores en concurso con falso testimonio" y serán indagados mañana, informó una fuente judicial. La medida la adoptó el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi que esta tarde hizo lugar al pedido de detención formulado por el fiscal Juan Menucci que instruye la causa. En el pedido, al que tuvo acceso Télam, el fiscal consideró que Agüero y Rivarola "utilizaron los medios de comunicación para instalar en la sociedad de que la madre habría obligado a la menor a huir de su hogar mediante diversos, pero reiterados, cuestionamientos tanto a su forma de vida como de educarla". "Debe prestarse especial atención a la actitud desplegada por los imputados en orden a haber auto asumido un papel cuasi protagónico en la pesquisa intentando direccionar la misma hacia acciones totalmente inocuas con el claro fin de entorpecerla y desviar el foco de la investigación", subrayó el fiscal. Además no descartó la participación de una tercera persona en el hecho debido a los lapsos que la pareja no estuvo en su casa mientras la menor se encontraba desaparecida. "Esto demuestra una gran capacidad para eludir el accionar de la justicia y destruir evidencias que no ha sido hallada acerca del lugar en que fue oculta la nena", graficó. La niña apareció ayer a la mañana sana y salva tras permanecer seis días desaparecida en la localidad bonaerense de Punta Indio donde se desplegó un operativo de rastrillaje por tierra y aire para su búsqueda. La denuncia la había radicado su madre que declaró que en la tarde del miércoles pasado cuando regresaba a su domicilio en las cercanías de la playa El Pericón (Punta Indio) junto a la niña, ella se apartó para volver a buscar una muñeca que se había olvidado. Al advertir que su hija no regresaba, la madre fue a buscarla pero no la encontró, de acuerdo con el testimonio que dio a la Justicia. Tras su aparición, la justicia resolvió además que la menor sea alojada en una Casa de Abrigo en La Plata donde se le brinda contención. Hoy, el intendente de Punta Indio, Hernán Izurieta, pidió "contención" para la niña y destacó que está alojada en un hogar de abrigo donde "está con gente que entiende la situación". "Ella necesita contención. Está en un hogar de abrigo muy lindo con gente muy macanuda que entiende la situación", expuso el jefe comunal en declaraciones a radio Provincia y agregó que ello lo dejó "muy tranquilo". Sostuvo que la pequeña "comprendió bien que se tiene que quedar en el hogar de abrigo, porque es muy inteligente y entiende". El jefe comunal -que participó estos días de la búsqueda de la nena junto a la Justicia y a la Policía- además enfatizó que con la aparición de la pequeña "estamos un poco más tranquilos porque fueron 6 días de una situación complicada". "Este es un pueblo tranquilo y muy lindo, que se ve en una situación de película que nunca pensamos, pero nos tocó y fue muy duro", dijo.