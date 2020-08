Quejas en el Marcial Quiroga porque pasan semanas internados y no los operan

Un grupo de pacientes que está internado en el Hospital Marcial Quiroga denunció que pasa semanas esperando las operaciones y eso no ocurre. Algunas de las afectadas dicen a DIARIO HUARPE que lo consideran un “abandono de persona” y piden que les realicen las intervenciones quirúrgicas para que puedan volver a sus casas.

Silvia Costa, de 41 años, es una de las mujeres que está viviendo esa situación. La mujer cuenta que está hace 20 días internada esperando su operación de la vesícula y aún no ocurre. Mientras tanto, sus hijos están solos en su casa porque no tiene quién los cuide.

“Vine un día las 5 de la mañana con un cólico renal y hepático a la misma vez. Llegué y tuve que hacer un montón de filas, me terminé yendo a las 9 y llamando a una ambulancia que llegó a las 10 e ingresé a Guardia directamente. Me internaron y todavía estoy acá esperando que me operen”, relata.

La mujer es oriunda del departamento Sarmiento y hace cuatro años vive en La Bebida. Tiene tres hijos de 15, 13 y 11 años que están solos en su vivienda porque no tiene a nadie que los cuide, ya que sus abuelos fallecieron y el padre de los chicos “brilla por su ausencia”. Asegura que todos los días se comunica con ellos y que le preguntan cuándo la van a operar porque quieren volver a verla.

“Esto es una gran falta de respeto. Esto literalmente es un abandono de persona”, comenta Silvia.

Otro caso

En la misma habitación que Silvia hay una mujer de 29 años que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias. Hace 10 días que llegó al hospital y la dejaron internada para operarla debido a los cálculos en la vesícula que tiene, pero aún no es intervenida.

Esta paciente asegura que en el Marcial Quiroga sólo están operando los lunes, miércoles y viernes en la mañana “cuando deberían hacer las intervenciones también en la tarde”, opina.

“Acá los médicos te dicen `tiene que esperar 10 o 15 días’, cuando ya llevas 15 te dicen que hay otras personas que llevan 25, no nos pueden tener así”, cierra la mujer que está internada en una sala del primer piso.

La respuesta de Salud

La directora del Hospital Marcial Quiroga, Inés Garcés, en diálogo con este medio informa que actualmente están funcionando dos de los cuatro quirófanos que hay, ya que es una de las medidas tomadas por la pandemia. Asegura que operan de lunes a viernes y sólo en la mañana.

Antes del coronavirus se hacían entre 30 y 35 operaciones por día en los cuatro quirófanos, ahora no quieren “sobrepasar” las 20 que realizan en dos quirófanos.

Garcés cuenta: “Hace unos días nos llegó un decreto que dice que tenemos que cumplimentar un turno matutino y uno vespertino para que podamos dividir en dos a los equipos de trabajo. Con ese criterio, les pedimos a los 14 cirujanos generales que también se dividan en equipos para operar en la mañana y en la tarde”.

No obstante, gran parte de este personal trabaja en clínicas privadas en ese horario, por lo que aún no se organizan para que algunos de ellos vayan en la tarde a operar. “Todavía no lo logran, por eso se están acumulando las cirugías”, explica la directora del hospital.

Este turno vespertino es necesario debido a que no pueden usar las cuatro salas de operación en la mañana porque, si un integrante de un equipo de médicos se contagia de coronavirus, todos van a tener que hacer aislamiento. “Si eso pasa nos quedamos sin cirujanos porque van a estar todos en el mismo horario”, indica Garcés.

De igual manera, dice que ya le pasaron los nombres de quienes van a integrar el grupo de la tarde y “quizás” a partir de este lunes 10 de agosto comiencen a trabajar en los otros dos quirófanos restantes. “Una vez que lo logremos se les va a dar una solución a los pacientes internados que estén esperando por cirugías”, comenta la directora del Marcial Quiroga.

Telemedicina

Inés Garcés contó uno de los consejos que les dio a los cirujanos: “Que a los pacientes que estén compensados y puedan sostenerse con tratamiento médico algunos meses, les den el alta para que no esperen acá. El que pueda esperar, que espere”.

Estas personas a las que les den el alta podrán seguir realizando consultas médicas a través del sistema de telemedicina. “Nuestros médicos pueden comunicarse a través de internet, verlo al paciente, preguntarle los síntomas e ir sosteniendo estas patologías de ese modo”, cierra la directora del Hospital Marcial Quiroga.