¿Quién es? El delantero que ilusiona a Carlo Ancelotti en Real Madrid

Luego de la victoria del Real Madrid del pasado fin de semana, Carlo Ancelotti dialogó con los medios de prensa. Después de quedarse con un 2-1 ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, el técnico analizó la quinta victoria de la temporada del conjunto "Merengue", la que lo deja estacionado en la cima de la clasificación con 15 puntos. En sus declaraciones, aprovechó para elogiar a unos de sus futbolistas, Joselu.

"Tenemos que evaluarlo. De cinco partidos, tres hemos empezado encajando gol. Lo bueno es que los hemos remontado, pero tenemos que evitarlo. Nos ha costado entrar en el partido y lo hemos hecho gracias a la energía del equipo. Creo que en estos momentos somos capaces de tener una intensidad que a los rivales les cuesta aguantar", partió diciendo Ancelotti.

Luego, Carlo también agregó lo siguiente ante la prensa: "Creo que no ha sido mala. Hemos intentado presionar arriba y ser más directos. El partido ha sido bueno. El gol encajado era una jugada que teníamos en mente y que estaba hablada, pero a veces el rival tiene la calidad para hacerlo. No ha cambiado mucho en la segunda parte, pero el ritmo que tenían era difícil de aguantar".

"Joselu aporta garantías en ataque porque juega muy bien de espaldas y de cara y es muy peligroso en área contraria. Sabemos lo que puede aportar. El cambio era Joselu aunque no se marcase. La duda ha llegado después del gol, pero hemos pensado que teníamos más piernas cambiándolo", sostuvo el entrenador italiano del Real Madrid, encantado con el delantero español.

Para cerrar, Carlo Ancelotti dijo: "Es una posición importante porque no tenemos ningún jugador con estas características y en los años pasados no teníamos a alguien así. Hemos bajado porque teníamos ventaja y no necesitábamos presionar arriba, sino defender bien. No tenemos la preocupación de tener un bloque bajo y jugar a la contra. Después del partido 60, el mensaje era defender y hacer contras".