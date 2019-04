Quién era el mozo que encontraron apuñalado en Rawson

La Policía llegó hasta una casa de la calle Recabarren a metros de Arturo Capdevila, en el interior del Barrio Hualilán Sur de Rawson alertada por vecinos. En el comedor yacía el cadáver de Aldo Agustín Pérez (67) sobre un charco de sangre con una puntada en el pecho que al parecer fue letal y varios cortes en la cabeza. ¿Pero quién era este hombre?.

Aldo era una persona solitaria y muy trabajadora, según vecinos. A veces recibía visitas en su casa. Si no era un pariente, era su pareja de 25 años. Cuando no tenía compañía aprovechaba para regar el frente y limpiar la vereda. No era una persona de estar afuera y conversar con los vecinos, pero no tenía problema en saludarlos.

Sin embargo, el hombre prefería quedarse adentro con las puertas del frente cerradas y las cortinas abiertas para ver lo que pasaba en la calle.

Aldo era un mozo y vendedor de churros en la calle Vidart, según una vecina del frente de su casa. Su último trabajo fue en una pizzería. Antes había trabajado en una parrillada. Fue despedido y con la indemnización pudo comprase varias cosas, entre esas un televisor y la moto.

El hombre tenía buena relación con los vecinos, era muy confiado con sus cosas. Y eso lo llevó a tener un conflicto barrial con unos jóvenes.

A mediados de enero, Aldo le pidió a un joven de 18 años que le instalara el televisor que hacía poco se había comprado, pues él no sabía hacerlo. Este joven fue con unos amigos, se lo instalaron y luego empezaron a conversar con bebidas alcohólicas de por medio. Con el pasar de las horas, el sujeto se quedó dormido y al parecer las visitas le robaron plata y un reloj. Esto hizo que Aldo Agustín Pérez los denunciara en la Comisaría 25ta, según vecinos.

El relato de una vecina a DIARIO HUARPE confirmó que tras hacer la denuncia, el hombre fue amenazado por los jóvenes. “Te vamos a robar el televisor“, le dijeron. Al mes eso ocurrió.

Este conflicto es una de las pistas que maneja la Policía para echar luz en el crimen, más teniendo en cuenta que cuando encontró el cuerpo, faltaba su moto de 110cc.

Otra de las pistas que manejan los investigadores es que lo vieron por última vez con un “gringo”. Esto fue el sábado por la noche. Aunque la pista no es muy clara, pues la versión de los vecinos se contradice. Hay dos mujeres que dicen que lo vieron salir de su casa en horas de la mañana del domingo.

El mozo vivía en el barrio hace un año y medio. Cansado de alquilar decidió mudarse a la vivienda que fue de sus padres luego de que se fuera su sobrino, hijo de su hermana.

La casa tiene una fachada un poco deteriorada por el paso del tiempo y escasa presencia de plantas. Las paredes de color blanca constrataban con el piso del comedor tras el crimen. Pues todo era de color rojo por la sangre derramada.

Lo que alertó a los vecinos de que algo no andaba bien en la casa de Aldo es que las puertas de las rejas estaban abiertas y las cortinas cerradas. Tras varias horas, cerca de las 22 de anoche, los vecinos decidieron entrar y se encontraron con lo peor.