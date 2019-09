Quién es la actriz que hizo de la denuncia por acoso

El jueves por la tarde el colectivo de Actrices Argentinas presentó una nueva denuncia por acoso sexual, en esta ocasión fue de Anahí de la Fuente contra el ahora exdirector del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel.

De la Fuente es maquilladora profesional, performer y comunicadora de 28 años empezó en junio de 2017 a trabajar en el Centro Cultural San Martín como Comunity Manager, durante poco más de dos años vivió situaciones de acoso que ahora decidió dar a conocer.

"Soporté esa situación durante dos años y pico, los que tuve en el lugar. Ya me habían renovado el contrato para el tercer año pero a los pocos días hice esta denuncia y me dejaron sin trabajo”, contó.

Fue el 29 de marzo del presente año cuando acudió a la Justicia debido a los constantes acosos del director.

"Prefiero no volver a hablar sobre lo que me pasó, sobre todo porque es algo doloroso de revivir, pero es una situación de acoso sexual, abuso laboral, maltratos e intimidación", explicó de la Fuente.

"Me daba miedo, tenía algo medio sado, me retorcía los brazos para atrás, como si fuera a esposarme; a mi compañera la agarró del cuello hasta que gritó que la estaba asfixiando, me apretaba la cintura hasta hacerme doler", dijo.

Según su relato, "a los pocos meses de empezar a trabajar, cuando la persona entró más en confianza conmigo. Los hechos eran dentro del recinto laboral pero también sucedían en algunos eventos por fuera del Centro Cultural, pero que eran parte de su actividad".

MIRÁ TAMBIÉN Actrices Argentinas presentó una nueva denuncia por acoso sexual

En marzo de este año acudió a la Red de Abogadas Feministas, que le sugirió enviar un telegrama al Centro Cultural para informar de la situación de acoso. Desde el Ministerio de Cultura iniciaron un sumario y a los pocos días la comunicadora recibió una cédula firmada por Pimentel en que le informaban que la habían desvinculado del trabajo.

"Me tomó un tiempo hacer la denuncia porque no es una decisión fácil, pero estoy muy segura desde el primer minuto en visibilizarlo y en hablar de esto, porque se trata no solo de la violencia machista dentro del ámbito laboral sino también en lo académico, ya que esta persona da clases en la UNA", manifestó.

Tras estos hechos acudió a la Justicia y denunció al ahora exdirector del Centro Cultural San Martín fue por "maltrato físico" y "acoso sexual en lugares privados de acceso público".

Fuente: La Nación.