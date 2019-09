Actrices Argentinas presentó una nueva denuncia por acoso sexual

Tal como acompañaron a la actriz Thelma Fardin en su denuncia contra Juan Darthés por violación, el colectivo Actrices Argentinas apoyó la denuncia penal por acoso sexual y maltrato físico contra el ex director de Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, formulada en julio de este año por Anahí de la Fuente, una ex empleada del instituto.

En una conferencia de prensa realizada esta tarde en el auditorio Bauen del centro porteño por 60 organizaciones feministas y transfeministas de la cultura, la educación y los DDHH, algunas de las referentes leyeron un comunicado anunciando que acompañarán a la denunciante en el proceso.

De la Fuente es maquilladora profesional, performer y comunicadora. Había comenzado a trabajar en el área de Comunicación del centro cultural como community manager en junio de 2017. Según relató ella misma, decidió decir basta después de un año y diez meses, en marzo de 2019.

En aquel entonces, ella pidió que la reubicaran, que la cambiaran de área, que la alejaran de su acosador. No solo no ocurrió, sino que terminó despedida.

"Me quedé sin trabajo, sigo sin trabajo. Esta persona renunció, pero a mí lo que me interesa es pedir por mi trabajo. No tuve ninguna respuesta. Hay más denunciantes y en este caso hay testigos que sufrieron lo mismo. Y más personas que no se acercaron porque no se animaron a hacer denuncias", contó esta tarde la joven.