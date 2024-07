"Quiero lastimar a este tipo": Jorge Masvidal amenaza a Nate Díaz antes de la pelea en boxeo

Este sábado, Jorge Masvidal se enfrentará a Nate Diaz en un combate de boxeo, luego de casi cinco años de su primer encuentro en UFC 244, donde "Gamebred" ganó por detención médica, convirtiéndose en el primer campeón de "BMF". En general, ambos luchadores han mantenido un tono respetuoso al hablar el uno del otro ganándose el apoyo de los aficionados gracias a sus estilos de lucha electrizantes y sus personalidades directas.

Sin embargo, la situación se tornó caótica cuando sus equipos se enfrentaron tras una conferencia de prensa el pasado 7 de junio en Anaheim, California. Masvidal habló sobre el incidente con los medios en Los Ángeles: “Al final del día, para mí, solo se trata de competir. En esta pelea hay más en juego que en la anterior porque cada combate, grande o pequeño, nos ha llevado hasta aquí. Así que trato cada pelea con la misma seriedad y respeto. Cualquier oponente tiene dos manos, ¿sabes?”.

Las contundentes palabras de Jorge Masvidal a Nate Díaz

Jorge Masvidal también dejó claro que hay sentimientos personales involucrados: “A nivel personal, sí, este tipo no me gusta nada por lo que pasó con mi entrenador y esa mierda. Pero lo resolveremos el 6 de julio cuando estemos allí”. Durante el altercado, miembros de los equipos del estadounidense y Díaz intercambiaron golpes antes de ser separados. Este incidente encendió aún más la motivación del hombre de 39 años de edad, un veterano con 52 peleas profesionales de MMA, quien volvió al gimnasio con una mentalidad agresiva.

Además, el estadounidense expresó refiriéndose a Nate: “Pasó del escenario del boxeo al escenario de la matanza. Eso es todo lo que quiero hacer, quiero lastimar mucho a este tipo". Uno de los protagonistas de la pelea posterior a la conferencia de prensa fue Nick Kohring, compañero de equipo de Díaz y luchador profesional conocido como "Killshot". Este último tiene un récord de 13-2 y recientemente ganó una pelea de boxeo a puño limpio en BKFC, se enfrentó cara a cara con alguien del equipo de Masvidal.

“Cuando estaba agarrando a Kohring, haciéndolo girar… no lo golpeé porque pensé que era un don nadie. Ahora descubrí que es un luchador profesional que atacó a mi entrenador con otro amigo suyo. Por supuesto, ese cabrón tendrá que enfrentarse a mí o a mis chicos en algún momento. Me gusta el desguace, especialmente si te metes con mi gente. Eso es lo que elegiste y estoy seguro de que, si no se cruza conmigo, se cruzará con algunos demonios muy pronto”, concluyó Masvidal.