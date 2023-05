"Quiero ser recordado": el estremecedor mensaje de una estrella en ascenso de UFC

Pocas horas atrás, una figura de UFC dejó un conmovedor mensaje para sus fanáticos en todo el mundo. De España y con el corazón de un guerrero, este luchador quiere llegar a lo más alto. En el planeta de las Artes Marciales Mixtas, su nombre ya suena con mucha fuerza. Se trata de Ilia Topuria, de 26 años, quien ya está en el puesto 9 de los Peso Pluma de la compañía más famosa.

"Eso es, yo quiero ser una leyenda, no quiero ser uno más, quiero ser recordado por toda la eternidad. Se consigue revolucionando el deporte, con nuevas técnicas, nuevas estrategias, llevándolo a otro nivel competitivo. Transmitiendo la profesionalidad que de verdad se necesita para estar y lidiar con este deporte. Creo que las cosas que se han van a ver en el futuro no se han visto antes. Creo que me voy a ganar mi puesto", partió diciendo Topuria, en diálogo con Marca.

Luego, Ilia también destacó: "Para nada es ningún tipo de locura u obsesión, es más bien pasión, es un objetivo que me propuse siendo pequeño y quiero que ese niño cumpla sus sueños. Quiero demostrarme a mí mismo que te propongas lo que te propongas, con trabajo y sacrificio todo se puede conseguir en esta vida. La verdad es que no creo que sea el indicado para responder a esta pregunta".

Más frases destacadas de Ilia Topuria

"Creo que la deberían responder las personas sobre las que estoy teniendo este impacto. Yo sólo estoy haciendo mi trabajo y no lo hago para tener impacto, sólo quiero ser el mejor. Si luego la gente se puede identificar conmigo, pues yo me alegro por ellos. Es un objetivo a corto plazo porque ya estoy cerca del otro objetivo, ser campeón. Hace años me propuse que tenía que traer un evento de UFC a España y creo que cada vez estamos más cerca", acotó el español.

Por otro lado, Ilia Topuria expuso: "Nunca había sido mi objetivo estar en la pelea estelar. Ha sucedido porque era algo que tenía que pasar, pero no era algo que yo buscara. Para muchos puede ser una celebración ser el numero 9 del mundo o el 5, pero para mí no lo es, yo no lo voy a celebrar hasta que sea el número 1. Yo dentro de mí sé que no soy el número 5, sino el 1, pero la celebración llegará cuando esté en el número 1".