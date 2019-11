Quimsa derrotó a Franca en San Pablo por la Básquetbol Champions League América

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Quimsa de Santiago del Estero superó esta tarde a Franca de Brasil, por 82 a 74, por la zona B de la Básquetbol Champions League América (BCLA), el flamante certamen que reemplaza a la Liga de las Américas.



El partido se jugó en el estadio Pedrocao de la localidad de Franca, estado de San Pablo, y Quimsa ganó con parciales de 21-18, 39-32 y 60-53.



El extranjero Brandon Robinson fue el goleador de Quimsa, con 21 puntos (6/10 dobles, 1/6 triples y 6/7 libres), tomó siete rebotes y dio tres asistencias.



También hizo su aporte el cubano Ismael Romero, con 20 tantos (9/15 dobles y 2/2 libres) más 7 rebotes.



El estadounidense David Jackson fue el goleador de Franca y del partido, con 23 puntos (6/8 dobles, 2/5 triples y 5/6 libres), que acompañó con 6 asistencias y 5 rebotes.



En tanto, el argentino Leonel Schattmann, ex Quimsa precisamente, marcó 15 unidades para el conjunto brasileño (2/4 dobles, 3/5 triples y 2/2 libres), bajó 4 rebotes defensivos y otorgó 3 pases gol.



Quimsa ya había ganado en la primera fecha, ante Aguada de Uruguay por 87 a 61, pero en el estadio Ciudad de la capital santiagueña.



A segunda hora, por la zona C, Instituto de Córdoba (1-1) no le dio chances a CD Valdivia (0-1), al que doblegó por 92-67, en el gimnasio Angel Sandrín.



El alero estadounidense Dwayne Davis resultó la figura principal de los dirigidos por el bahiense Sebastián Ginóbili, al acumular una planilla de 30 tantos (6-8 en dobles, 5-10 en triples, 3-3 en libres), 4 rebotes y 3 asistencias.



El ala pivote Nicolás Romano, por su lado, contribuyó con 17 unidades y 4 rebotes, antes de retirarse por cinco infracciones personales.



En el quinteto chileno se destacó el interno juninense Ignacio Alessio (ex Ferro), que terminó con 18 puntos (5-10 en dobles, 8-9 en libres), 7 rebotes, una asistencia y un recupero. Mientras que el escolta norteamericano Larry O'Bannon (ex Hispano Americano de Río Gallegos y Boca) aportó 16 tantos y 4 rebotes.



Los demás argentinos del Valdivia fueron el nicoleño Nicolás Ferreyra (ex Quilmes), que concluyó con 15 puntos, 2 rebotes y una asistencia, y el comodorense Juan Martín Cárdenas, que apenas aportó 2 unidades y 3 rebotes en 8m.



San Lorenzo, líder del grupo A, buscará su clasificación a cuartos este jueves (20.00), cuando enfrente a Mogi das Cruzes de Brasil, en el estadio Roberto Pando, de Boedo.