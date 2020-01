Quintero registra una arritmia y se somete a nuevos estudios para definir su viaje a la pretemporada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista colombiano de River Plate Juan Fernando Quintero registró una arritmia en su actividad cardíaca y se someterá a nuevos estudios médicos en las próximas horas para definir cuando se suma a la pretemporada que el plantel realiza desde esta mañana en San Martín de los Andes.



Quintero acusó una actividad cardíaca infrecuente durante los estudios médicos de esfuerzo realizados al plantel el viernes en el Monumental y los médicos decidieron colocarle un holter por 24 horas para monitorear el ritmo del corazón y luego determinar los pasos a seguir.



La información entregada por ese dispositivo fue una arritmia que obligó a los médicos del club a profundizar los estudios para conocer las causas (genética o estrés) y los posibles efectos de esa situación.



El cuadro del colombiano retrasó en principio su viaje a la pretemporada a San Martín de los Andes, que ahora quedó supeditado al resultado de los nuevos estudios que buscan descartar otras irregularidades.



La intención del cuerpo técnico de River era contar hoy mismo con "Juanfer" en San Martín de los Andes pero ello dependerá no sólo de los exámenes sino también de conseguir algún vuelo.



Quintero es una pieza clave para Marcelo Gallardo que lo observa como uno de los jugadores con más aptitudes para reemplazar la salida de Exequiel Palacios, vendido al Bayern Leverkussen, como el enlace del equipo para esta temporada en la que la idea es no sumar refuerzos.



Para el colombiano esta pretemporada iba a ser especial ya que luego de la rotura de ligamentos que lo tuvo alejado de las canchas siete meses no había podido recuperar su nivel de juego en los partidos finales del semestre pasado y terminó con una lesión muscular en el único partido que fue titular.



Quintero había sufrido una rotura de ligamento en la rodilla derecha en marzo del año pasado y volvió a jugar en octubre por Copa Argentina completando en el semestre una planilla de 8 partidos y 268 minutos en cancha, con una lesión muscular que lo dejó sin chances de las finales de la Copa Argentina y la Copa Libertadores.



El plantel "millonario" mientras tanto realizó esta mañana su primer entrenamiento de resistencia aeróbica en los terrenos del hotel con muchos hinchas observando y luego trabajos en el campo de polo con pelota.



River permanecerá en esta ciudad hasta el 10 de enero cuando viaje a jugar el único amistoso de pretemporada que será en Uruguay ante Nacional previo al inicio de la temporada oficial frente a Independiente en un partido postergado por la Superliga el 19 de enero en Avellaneda.



De lograr un triunfo en dicho clásico, River sumará 30 puntos y serpa puntero con Argentinos Juniors a falta de otras siete fechas para que finalice el torneo de la Superliga que es el objetivo principal del equipo de Gallardo en esta etapa del año.