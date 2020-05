Quinto caso: para saber dónde fue el contagio, pedirán testigos y videos

El quinto caso de Covid-19 en la provincia desató contrapuntos sobre dónde y en qué circunstancias se dio el contagio. Mientras el estudio epidemiológico revele que se infectó a raíz de un contacto estrecho que mantuvo el 15 de mayo en un clínica con la cuestionada médica reumatóloga que está acusada penalmente de violar los protocolos sanitarios de prevención, el abogado de ella asegura que todo sucedió en el Hospital Guillermo Rawson.

Fuentes judiciales señalaron que para echar luz sobre la cuestión, el fiscal del caso solicitará que empleados de la institución privada sean citados como testigos y que los propietarios aporten las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar.

El lugar del contagio no es un tema menor, ya que la defensa de la médica intenta acreditar que sucedió en el ámbito de trabajo y que fue un accidente laboral. De esta forma, todo sería fruto de la vorágine y los riesgos propios del personal médico en tiempos de coronavirus y no por un accionar negligente, como sostiene el fiscal que acusa a la mujer de no respetar las normas para prevenir la pandemia, propagar la enfermedad e incumplir con los deberes a su cargo.

La reumatóloga trabaja en el Hospital Rawson y es hermana del transportista del tercer caso positivo. El Gobierno la denunció hace dos semanas, porque supuestamente se aprovechó de su condición de profesional de la salud para entrar sin estar autorizada al Área Crítica Covid del nosocomio para visitar y atender a su familiar, incumpliendo todos los protocolos.

Producto de ese contacto, la médica contrajo coronavirus. Lo peor de todo es que hasta que le detectaron el virus y a pesar de haber tenido contacto estrecho con un infectado, no se aisló y siguió trabajando como si nada, poniendo en peligro a compañeros, familiares y amigos (hay más de 20 aislados a la espera del segundo hisopado).

De hecho, todo indica que fue ella quien contagió al médico neumonólogo del quinto caso que se conoció esta semana. La polémica se centra en el lugar: el estudio epidemiológico de los especialistas de Salud Pública determinó que ella fue a hacerse atender con su colega al consultorio que tiene en la clínica Bio Salud y el abogado defensor de la reumatóloga dice que ese encuentro no existió y que el contagio fue en un encuentro de médicos que se hizo en el principal nosocomio de la provincia donde trabajan ambos.

Para tener certezas y con el ánimo de recabar pruebas, en el entorno de Mallea aseguraron que le solicitará al juez Alberto Caballero que llame como testigos a empleados de la clínica. La intención es que digan si la médica en cuestión fue a ver o no el 15 de mayo a su colega del quinto caso.

La otra prueba que pedirá es el registro de las cámaras de seguridad de Bio Salud. Sin embargo, no se sabe si en el lugar existe ese tipo de sistema de seguridad.

El abogado defensor, Roberto Dohmen, insiste en que no hubo negligencia, pero el fiscal asegura que el quinto caso agravó la situación judicial de la médica. Es que si no contagiaba a nadie, le podría haber cabido una pena de prisión condicional y una multa de hasta $100 mil. Como sí transmitió la enfermedad, aunque sin intención, se expone a recibir un castigo de cárcel de cumplimiento efectivo que podría llegar hasta los 5 años.