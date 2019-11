Racing busca un triunfo ante Defensa en la despedida de Coudet del " Cilindro"

Racing Club, segundo junto a Lanús a tres unidades de los punteros Boca y Argentinos Juniors, recibirá a Defensa y Justicia en la despedida del entrenador Eduardo Coudet como DT del equipo de Avellaneda en el "Cilindro", en uno de los partidos a celebrarse mañana en el inicio de la 15ta. fecha de la Superliga.



El compromiso se desarrollará en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, este viernes desde las 21.10, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Patricio Loustau.



No será un partido cualquiera, la noche en el Cilindro será especial, con la despedida de Coudet de Avellaneda antes de, casi con seguridad, mudarse a Brasil para ser entrenador de Internacional de Porto Alegre.



El técnico del vigente campeón de la Superliga vivirá una situación especial y se supone que la hinchada lo despedirá con cariño y emoción, por más que a muchos simpatizantes de la "Academia" no les agrada la forma en que deja el club.



Coudet luego de este partido dirigirá al equipo ante Lanús, por la 16ta. fecha, y luego la final de la Copa de los Supercampeones, el 14 de diciembre próximo ante Tigre en Mar del Plata.



Racing (25 puntos) no juega bien, su defensa esta distante de ser confiable, en la zona de gestación la creatividad es a cuentagotas y en la ofensiva, si bien está entre los seis equipo que más convirtieron, no le sobra gol, pero suma 10 fechas invicto.



El partido ante Defensa, que tiene como entrenador al rosarino Mariano Soso, ofrece reminiscencias de la apretada definición de la Superliga 2018/19 que obtuvo Racing y en la cual el equipo de Florencio Varela, dirigido por Sebastián Beccacece completó una increíble campaña y fue subcampeón con un 71 por ciento de eficacia.



Aquel Defensa no se parece mucho al actual y aquel partidos que igualó ante Racing de visita en la última fecha 1 a 1 no fue lo esperado ya que la "Academia" ya era campeón, quedando la sensación de que ese choque se debió haber celebrado varias fechas antes para que se jugara a plenitud.



Este Defensa (17) quiere mantenerse cerca de la zona de clasificación de la Copa Sudamericana 2020, está a cuatro puntos, viene de vencer a Lanús por 2 a 0, y mantendría la misma formación en esta visita.



Racing presentará un cambio seguro con el ingreso de Mauricio Martínez por el desgarrado chileno Marcelo Díaz y una duda en la ofensiva entre Jonatan Cristaldo, quien iba a ser titular pero fue denunciado en las últimas horas por violencio de género, o Nicolás Reniero.



El historial es exiguo con apenas seis partidos, de los cuales Defensa fue local en cuatro ocasiones, y el "Halcón" ganó dos, Racing uno y se registraron tres empates.







+ Probables formaciones +



Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Alejandro Donatti y Eugenio Mena; Mauricio Martínez; Walter Montoya, Matías Zaracho y Matías Rojas; Lisandro López y Jonatan Cristaldo o Nicolás Reniero. DT: Eduardo Coudet.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Julio González, Juan Rodríguez, David Martínez y Rafael Delgado; Alexis Castro, Diego Rodríguez, Raúl Loaiza y Neri Cardozo; Ignacio Aliseda y Nicolás Fernández. DT: Mariano Soso.



Cancha: Racing Club.



Arbitro: Patricio Loutau.



Horario: 21.10.



Televisa: TNT Sports Premium