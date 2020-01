Racing puso condiciones a la salida de Jonatan Cristaldo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La dirigencia de Racing Club, encabezada por su presidente Victor Blanco y por el secretario técnico, Diego Milito, tomó hoy una decisión en común sobre el futuro del delantero Jonatan Ezequiel Cristaldo al determinar que el 'Churry' ya no jugará en otro club del fútbol argentino y sólo será negociado al medio internacional.



Ante el interés demostrado por San Lorenzo para contratarlo, Blanco fue terminante respecto de la posición de la Academia. "No queremos reforzar a otros clubes con un delantero que fue campeón de la Superliga", dijo el presidente racinguista.



El 'Ciclón' había puesto los ojos en el atacante académico, de 30 años, como posible reemplazante de Nicolás Blandi, que fue vendido a Colo Colo, además de los cuatro partidos que estará ausente Adolfo Gaich por participar del Preolímpico de Colombia.



Ahora, ante la respuesta de Racing, también suenan Lucas Viatri y Lucas Albertengo para el club de Boedo.



Pese a los dichos de Blanco, en las últimas horas Racing cedió al defensor central Alejandro Donatti al mismo San Lorenzo y al delantero Ricardo Centurión a Vélez Sarsfield, justamente dos competidores directos de la "Academia" en la lucha por obtener el título de la Superliga.



Cristaldo no terminó bien el 2019 a raíz de una denuncia penal elevada por su pareja por violencia de género y por eso busca alternativas para irse de Avellaneda, ya que además sabe que estará relegado por Lisandro López, Darío Cvitanich y Nicolás Reniero.



Sin embargo esto no será tan fácil por esta importante restricción que Racing le puso para el mercado local. El ex Vélez Sarsfield renovó su contrato por tres años, por lo que la "Academia" tiene el poder para buscar un mejor rédito económico por el jugador.



La primera oferta que se recibió por Cristaldo fue del Goiás, de Brasil, que lo pidió a préstamo. Sin embargo, desde el lado del jugador dicen que no se llegó al acuerdo porque el club brasileño cambió las condiciones. El 'Churry' veia con agrado esa posibilidad, ya que jugó en el Palmeiras, donde ganó la Copa de Brasil en 2015 y donde el poderío económico es mayor al de Argentina.



Mientras aguarda una posible desvinculación, Cristaldo sigue en la pretemporada que el plantel realiza en el predio de la AFA. No jugó el partido amistoso contra la Selección Sub 23 por tener los dos aductores cargados, y tampoco viajará a San Juan para jugar mañana por la noche contra Athletico Paranaense, de Brasil (21).