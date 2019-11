Racing recibe a Huracán con la obligación de no dejar escapar más puntos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Racing, que en dejó escapar valiosos puntos ante Banfield y Patronato en busca de acercarse a la punta, será local ante Huracán, en uno de los cinco partidos a celebrase mañana por la 13ra. fecha de la Superliga



El partidos se jugará en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, este domingo desde las 18.45, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisado por Fox Sports Premium.



La situación de Racing es ambigua ya que por momentos es satisfactoria y en otros está ligada a la incertidumbre.



El equipo de Eduardo Coudet es el vigente campeón de la Superliga, en la presente edición suma nueve fechas sin perder y esta cerca de la punta, pero a la vez vive la indecisión de la continuidad del técnico, aunque es un secreto a voces que su futuro parece estar en Internacional de Brasil.



Este Racing parece haber tocado su techo, no pierde, pero en las dos fechas pasadas igualó de local ante Banfield (0-0) y Patronato en Paraná (1-1), en compromisos que mereció más pero que se quedó con poco por falta de contundencia, desperdiciando puntos que lo podrían haber puesto en la punta.



Por eso, con Coudet haciéndose el distraído cuando le preguntar por su futuro "brasileño", con rendimientos individuales que no son los mejores, y una lluvia de nombres de potenciales reemplazantes del actual DT pensando en la Libertadores 2020, Racing buscara tres puntos muy importantes ante Huracán.



Racing Coudet realizará tres cambios con respecto al equipo que igualó en Paraná con los ingresos de Marcelo Díaz por Mauricio Martínez, Jonatan Cristaldo por Nicolás Reniero y Lisandro López por Darío Cvitanich.



Huarcán inicio la temporada con Juan Pablo Vojvoda, un ciclo que provocó ilusión en Parque de los Patricios pero que culminó en fracaso con cinco puntos logrados sobre 18, aunque en el ambiente quedó flotando la duda sobre si la despedida ddel DT no fue un poco apresurada.



Llegó Néstor Apuzzo, como ya es costumbre, para reemplazar a Vojvoda y recién perdió el invicto en la fecha pasada de local ante Lanús, tras una racha de dos triunfos y tres empates sin goles en contra (sumó 578 minutos invicto el arco del paraguayo Antony Silva).



Por ahora sigue Apuzzo, aunque al DT le agrada trabajar en inferiores y no sería de extrañar que en el receso veraniego el "Globo" contrate a otro entrenador.



Apuzzo tiene algunas dudas ya que ante Lanús se lesionaron Mauro Bogado (podría reemplazarlo Adrián Calello) y Norberto Briasco (iría Gonzalo Bettini).



En el historial, tras 147 cotejos en el profesionalismo, Racing lleva ventaja de 68 triunfos contra 35 y 44 empates. De los últimos ocho encuentros la "Academia" ganó cinco y empató tres.







+ Probables formaciones +



Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Alejandro Donatti, Nery Domínguez, Eduardo Mena; Marcelo Díaz; David Barbona, Matías Zaracho, Matías Rojas; Lisandro López y Jonatan Cristaldo. DT: Eduardo Coudet.



Huracán: Antony Silva; Carlos Araujo, Saúl Salcedo, Lucas Merolla y César Ibáñez; Norberto Briasco o Gonzalo Bettini, Mauro Bogado o Adrián Calello, Mariano Bareiro y Martín Ojeda; Rodrigo Gómez; Lucas Barrios. DT: Néstor Apuzzo.



Arbitro: Fernando Rapallini.



Cancha: Racing Club.



Hora de inicio: 17.45



Televisa: Fox Sports Premium