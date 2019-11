Racing se perfila sin cambios para jugar con Talleres, de Córdoba

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Racing se perfila sin realizar cambios para jugar con Talleres, de Córdoba, el domingo 24 a las 21.45, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la décimocuarta fecha de la Superliga.



De acuerdo a lo ensayado durante la jornada en la cancha auxiliar del estadio Presidente Perón, el director técnico Eduardo Coudet no tendría intención de realizar modificaciones en la formación que viene de ganarle a Huracán (1-0), en el Cilindro.



Aunque una duda se generó con el zaguero Alejandro Donatti, quien no participó del último compromiso a raíz de un fuerte estado gripal y en los trabajos tácticos de hoy estuvo primero entre los suplentes y luego pasó para los titulares, en reemplazo de Lucas Orban.



En tanto, Walter Montoya estuvo en el mediocampo en lugar de Matías Zaracho, afectado al seleccionado argentino Sub 23 que participa de un cuadrangular internacional en Islas Canarias.



La posible formación sería, entonces, con Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Orban y Eugenio Mena; Marcelo Diaz; Alejandro Barbona, Zaracho y Matías Rojas; Jonathan Cristaldo y Lisandro López.



Por otra parte, tres jugadores desarrollaron trabajos en kinesiología para recuperarse de sus respectivas lesiones. Uno de ellos, el zaguero Leonardo Sigali que padece una lesión grado dos del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.



Otro, el volante Augusto Solari que se repone de la operación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y el tercero, el juvenil Julián López,que sufriera similar lesión a la de Solari, también a principios de septiembre último.