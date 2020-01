Racing venció a Athlético Paranaense en el debut de Beccacece tras extensa definición por penales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Racing Club venció anoche a Athlético Paranaense, de Brasil, por 5 a 4 en una definición por tiros penales que se resolvió al cabo de 18 ejecuciones de las que el arquero de los de Avellaneda Javier García contuvo cuatro, luego de igualar 2 a 2 en los 90 minutos regulares del partido amistoso que disputaron en el estadio Del Bicentenario, de San Juan, donde se registró el debut del ex técnico de Independiente, Sebastián Beccacece, en la "Academia".



Racing y Athlético Paranaense protagonizaron un partido muy emotivo y con el atractivo de desarrollar ambos un fútbol fluido y ofensivo que derivó, al cabo del primer tiempo, en cuatro goles, dos por bando.



Pero como sucede en estos partidos veraniegos, todo se desnaturaliza en los segundos tiempos, cuando se realizaron nada menos que 16 cambios, lo que derivó en que los brasileños cambiaran el 80 por ciento de los jugadores de campo y Racing el 60 más el arquero.



Lo curioso fue que antes del partido se había pactado que se realizarian siete cambios, sin embargo los brasileños fueron los primeros en romper ese acuerdo y por eso Beccacece lo igualó sobre la media hora del segundo período haciendo debutar al juvenil zaguero de 16 años Elías Machuca.



Claro que así como esa cantidad de relevos rompió el partido en su desarrollo colectivo respecto del período inicial, el gol señalado por Matías Rojas a los tres minutos del primer tiempo también lo hizo para que los brasileños salieran en pos del empate y el encuentro transitara 45 minutos de un llamativo ida y vuelta, algo muchas veces difícil de observar en este tramo de la pretemporada.



Es que si bien ese tanto llegó por un error del arquero brasileño Santos, lo mismo ocurrió a los 10 minutos con Gabriel Arias, que dejó corto un rebote y le permitió a Guilherme Bissoli alcanzar la primera paridad.



Pero apenas 10 minutos más tarde uno de los debutantes "académicos", Héctor Fértoli, puso con un zurdazo bajo, después de una buena gestión individual, nuevamente a Racing arriba en el marcador.



Sin embargo Paranaense no iba a quedarse atrás con la estética de su tercera conquista, ya que Marquinhos Gabriel volvió a doblegar al otro Gabriel, Arias, con un espléndido tiro libre de zurda que se coló contra el ángulo superior derecho.



El 4-3-3 que es una marca registrada de Beccacece contó con un volante como Walter Montoya jugando de lateral derecho, el chileno Marcelo Díaz como único volante central, escoltado por otro debutante como el ex Independiente, Leonel "Lolo" Miranda a su derecha y Matías Rojas a su izquierda.



Y para el ataque David Barbona fue el extremo por derecha y Fértoli por izquierda, con el capitán Lisandro López como delantero central.



Después, claro, todas esas buenas intenciones se diluyeron y el partido transitó inevitablemente hacia los penales, aunque otro debutante racinguista, el pibe Tiago Banega (19 años), estuvo a punto de ofrecerle la victoria a su equipo con un remate mordido que murió contra el poste izquierdo del arco defendido por Santos.



Pero después Banega tendría su revancha convirtiendo el noveno penal de su equipo para el triunfo por 5 a 4 desde los 12 pasos, luego de 18 ejecuciones en las que se lució el arquero suplente racinguista Javier García (el 29 de este mes cumplirá 33 años) atajando cuatro de ellas.







- Síntesis -







Racing: Gabriel Arias; Walter Montoya, Nery Domínguez, Lucas Orban y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Marcelo Díaz y Matías Rojas; David Barbona, Lisandro López y Héctor Fértoli. DT: Sebastián Beccacece.



Athlético Paranaense: Santos; Jonathan, José Ivaldo, Lucas Halter y Marcio Acevedo; Wellington y Matheus Rossetto; Erick, Marquinhos Gabriel y Guilerme Bissoli; Carlos Eduardo. DT: Dorival Junior.







Goles en el primer tiempo: 3m. Matias Rojas (R), 10m. Guilherme Bissoli (P), 20m. Férrtoli (R) y



28m. Marquinhos Gabriel (P).



Al comenzar el segundo tiempo ingresaron en Racing: Alexis Soto por Mena, Mauricio Martinez por Orban, Nicolás Reniero por López, Javier Garcia por Arias, Darío Cvitanich por Barbona, Tiago Banega por Rojas, Iván Pillud por Díaz y 30m. Elías Machuca por Domínguez.



En Paranaense lo hicieron Nikao por Jonathan, Kellven por Azevedo, Leo Citadini por Gabriel, Adriano por Rossetto, Vitinho por Erick, Fernando por Eduardo, 14m. Luis González por Wellington y 15m. Breno por Guilherme.



Amonestados: Díaz y Domínguez (R). Carlos Eduardo (P).



Definición por tiros penales:



Racing: Cvitanich (atajado), Miranda (convirtió), Martínez (atajado), Fértoli (desviado) y Montoya (convirtió). Soto (desviado), Reniero (convirtió), Pillud (convirtió) y Banega (convirtió).



Paranaense: Nikao (convirtió), Luis González (atajado), Fernando (convirtió), Kellven (desviado) y Adriano (atajado). Citadini (atajado), Lucas Halter (convirtió), Vitinho (convirtió) y Breno (atajado),







Cancha: Estadio Del Bicentenario (San Juan).



Árbitro: Fernando Rapallini.