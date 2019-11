Racing visita mañana a Patronato con la necesidad de ganar para no alejarse de la punta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Racing Club, que viene de igualar de local ante Banfield y precisa un triunfo para no alejarse en demasía de la punta, visitará a Patronato de Paraná, que debe sumar para alejarse del fondo de la tabla de promedios, en uno de los cinco encuentros a celebrarse mañana por la fecha 12 de la Superliga.



El partido se jugará en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, Entre Ríos, este domingo a partir de las 17.45, con el arbitraje del bahiense Facundo Tello y televisación de la señal de cable Fox Sports Premium.



El pasado miércoles Racing no pudo con el defensivo Banfield de Julio César Falcioni e igualo sin goles, alargó su serie positiva a ocho partidos sin caer, desde la goleada que le propinó River (6-1), pero desperdició la oportunidad de ubicarse segundo.



Racing no tuvo ideas ni contundencia en ataque y por más que el arquero adversario fue figura, no pudo sumar tres puntos, situación que ahora lo obliga a ir por el triunfo a un difícil reducto como el de Paraná.



Este Racing está lejos de ser el equipo que ganó la Superliga pasada. Tanto en los individual como en el funcionamiento no tiene ese nivel, le cuesta bastante llegar al gol, tras transiciones no son tan efectivas y contundentes y siente la falta de un mediocampista que era muy importante en el esquema como Augusto Solari.



Pese a ello, con la altas y bajas del chileno Marcelo Díaz, el aporte de Lisandro López con el gol y el ascendente sobre el resto, la seguridad de Leonardo Sigali (ausente por lesión), la polifuncionalidad de Nery Dominguez, el equipo se mantiene entre los de arriba aunque no le alcanza para llegar a los más alto.



Patronato, en tanto, comenzó la Superliga con 10 unidades sobre 15 en las cinco primeras fechas, pero no pudo mantener su rendimiento y ahora suma seis partidos sin ganar, con dos empates y cuatro derrotas.



En la actualidad el equipo entrerriano está entre los promedios más bajos y el entrenador Mario Sciaqua sabe que necesita sumar para poder mantenerse en el cargo con posibilidades de no descender y para eso se hace imprescindible sumar de local.



El Racing de Eduardo Coudet, quien convive con el rumor que indica que podría emigrar a fin de año para irse al Internacional de Brasil, no ofrecerá variantes respecto de la formación que igualó en Avellaneda con Banfield.



En Patronato se producirá el regreso de Lautaro Comas, recuperado de un desgarro en el gemelo derecho sufrido en la octava fecha en el empate ante Lanús, en lugar de Santiago Rosales, cuyo pase pertenece a Racing y por una cláusula no podrá jugar.



El historial es muy breve con tres cotejos jugados y tres triunfos de Racing: 2-0 en 2016/17, 5 a 0 en el 2017/18, ambas en Avelleneda, y 3-0 en Entre Ríos en la Superliga pasada.







+ Probables formaciones +







Patronato: Matías Ibáñez; Leandro Marín, Gabriel Díaz, Federico Mancinelli y Mathías Abero; Gabriel Compagnucci, Julián Chicco, Dardo Miloc y Lautaro Comas; Gabriel Ávalos y Cristian Tarragona. DT: Mario Sciaqua



Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Alejandro Donatti, Nery Domínguez y Alexis Soto; Walter Montoya, Marcelo Díaz, Matías Rojas y Matías Zaracho; Lisandro López y Jonatan Cristaldo. DT: Eduardo Coudet.



Arbitro: Facundo Tello.



Cancha: Patronato.



Hora de inicio: 17.45.



TV: Fox Sports Premium.