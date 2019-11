Racing y Defensa y Justicia empataron en Avellaneda

Racing Club, que no pudo llegar a lo más alto de la tabla, empató esta noche con Defensa y Justicia, 1-1, en uno de los encuentros que dio comienzo a la fecha 15 de la Superliga de Primera División.



El conjunto de Florencio Varela se puso en ventaja por intermedio de Ignacio Aliseda (Pt. 3m.), mientras que su par de Avellaneda estableció la igualdad a través de un penal convertido por Darío Cvitanich (Pt. 11m.).



El equipo visitante sorprendió desde el arranque. Con Nicolás Fernández en modo velocista, el conjunto de Florencio Varela descubrió grietas en el fondo local y en apenas 3 minutos ya había avisado. Y en la segunda incursión a fondo, el 'Halcón' facturó.



Una corrida de Aliseda, cara a cara con Arias, terminó con la pelota dentro del arco y el entrenador de la 'Academia' ya mostraba el primer síntoma de fastidio en la calurosa noche de Avellaneda.



Defensa y Justicia continuó manejando mejor el balón y sacando rédito de la velocidad de sus delanteros, que sorprendieron a una defensa local que arrancó dormida.



Sin embargo, en una de las primeras aproximaciones a la valla rival, Racing encontró el empate, a partir de un penal que David Martínez le cometió a Cvitanich. El delantero oriundo de Baradero estableció la igualdad, cuando el reloj marcaba apenas 11 minutos.



El ritmo trepidante del cuarto de hora inicial fue dando paso a un cotejo más trabado. Pero el control del balón siempre fue patrimonio del 'Halcón' que inquietó con el tándem Aliseda-Fernández, aunque le faltó claridad como para concretar en la red.



A Racing lo complicó el hecho de que Zaracho y Rojas no anduvieron finos, a la vez que Cvitanich quedó muy aislado arriba.



Antes de la finalización de la etapa inaugural, ambos equipos tuvieron dos chances claras: a los 38m., lo perdió Fernández para el visitante, mientras que un minuto más tarde tanto Montoya como Zaracho obligaron sendas tapadas de Unsaín.



El equipo de Avellaneda sufrió bastante con las llegadas de los volantes visitantes por las bandas en esos 45 minutos iniciales.



En el segundo tiempo, Defensa y Justicia siguió llevando la iniciativa y a los 6m dispuso la oportunidad del segundo. Pero el palo le negó el festejo a David Martínez.



Pero, de a poco, la 'Academia' fue nivelando el desarrollo porque los jugadores de Defensa empezaron a cansarse y aflojaron en el despliegue.



En el tramo final del partido, Racing fue más ímpetu y esfuerzo que ideas. Aunque presionó y levantó la impresión óptica, el equipo de Coudet no merecía ganarlo. Así como Defensa, que se retrasó demasiado y pareció quedarse “sin nafta”, tampoco mereció perderlo. Por eso, el empate fue el resultado que mejor le cayó al encuentro.



Una curiosidad es que los tres partidos que estos rivales jugaron en Avellaneda finalizaron empatados 1-1. Los dos anteriores se dieron en la temporada 2016-2017 y en abril pasado, el día que la 'Academia' se despidió campeón en la última Superliga.



Con este resultado, Racing, que lleva una serie de 12 encuentros invicto (6 triunfos, 6 empates) llegó a las 26 unidades y quedó a dos de los líderes, Boca Juniors y Argentinos Juniors, que se enfrentarán mañana. Mientras que Defensa y Justicia acumula 18 puntos.







-Síntesis-







Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Alejandro Donatti y Eugenio Mena; Mauricio Martínez; Walter Montoya, Matías Zaracho, Matías Rojas; Nicolás Reniero y Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Julio González, Juan Gabriel Rodríguez, David Martínez y Rafael Delgado; Alexis Castro, Diego Rodríguez, Raúl Loaiza y Neri Cardozo; Ignacio Aliseda y Nicolás Fernández. DT: Mariano Soso.







Goles en el primer tiempo; 3m. Aliseda (DyJ); 11m. Cvitanich (RC), de penal.







Cambios en el segundo tiempo; antes del comienzo, Luca Andrada por Montoya (RC); 21m. Juan M. Lucero por N. Fernández (DyJ); 31m. David Barbona por Reniero (RC); 34m. Brian Ojeda por Castro (DyJ); 41m. Francisco Cerro por Cardozo (DyJ); 43m. Iván Maggi por Rojas (RC)







Amonestados: Andrada (RC) Diego Rodríguez y Nicolás Fernández (DyJ)



Cancha: Racing



Arbitro: Patricio Loustau.