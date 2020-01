Rada y el "Lobo" Núñez graban en Montevideo para nuevo disco del corista de los Rolling Stones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los uruguayos Rubén Rada y Fernando "Lobo" Núñez registraron ayer algunas pistas para el nuevo disco de Bernard Fowler, histórico corista de los Rolling Stones, quien se encuentra grabando en un estudio de Montevideo.



"Bernado Fowler nos visitó en Montevideo y junto a él y el Lobo Núñez estuvimos grabando para su nuevo material. Estoy muy contento de colaborar con este genio de la música. Le devolvemos a los Rolling Stones un nuevo candombero", escribió Rada en sus redes sociales.



Junto al texto, publicó una foto en la que se puede ver a los tres músicos junto al guitarrista Federico "Dinamita" Pereda y "Pata" Torres, encargado de la presencia del cantante en Uruguay.



El primer contacto entre los uruguayos y Fowler se dio en el verano de 2016, durante la última gira del grupo británico por Sudamérica.



En aquella ocasión, Fowler acompañó a Mick Jagger a la casa del "Lobo" Núñez, quien celebraba su cumpleaños, en donde tomaron contacto con los ritmos uruguayos.



Esta vez, el corista de la legendaria banda eligió registrar algunas canciones para su próximo disco en los estudios Vivace, ubicados en el Palacio Salvo, en pleno corazón de Montevideo.



"Primero conocí a Rubén cuando vine para cantar con Charly García, y luego al 'Lobo' cuando los Stones vinieron a Montevideo. Yo llevé a Mick a la casa del 'Lobo' y el ritmo del candombe me impactó", reveló Fowler a un diario uruguayo.



Precisamente, en "Inside out", el último disco que publicó con versiones de temas de Jagger y Keith Richards, la canción "Undercover in the night" cuenta con una rítmica que remite al candombe uruguayo.