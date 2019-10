Radares de velocidad dispuestos en Río Negro no están habilitados y las multas no tienen validez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los radares para medir en tiempo real la velocidad de un automóvil que fueron dispuestos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para funcionar sobre la ruta nacional 22 en Río Negro, aun no fueron homologados ni habilitados y se encuentran suspendidos mediante la disposición 95/2019 y 117/2019, afirmó hoy el subsecretario de la agencia de seguridad vial rionegrina Marcelino Di Gregorio. "Solo nos informaron que están funcionando de manera preventiva, por lo tanto las multas no tienen validez", dijo el funcionario. Ante la queja de los conductores por falta de información, la agencia rionegrina aclaró que el descargo por foto multa es un trámite personal que se debe realizar por escrito en las oficinas de faltas municipales correspondientes, y presentarse en forma personal o por carta documento. "Oficialmente, Nación no habilitó ningún radar en Río Negro", aclaró Di Gregorio. Los radares se encuentran en cercanías de las localidades de Darwin y Chimpay y en la Provincia "el único radar habilitado por el gobierno nacional ante la legislación rionegrina es el de Dina Huapi", aseguró. La agencia vial de la provincia notificó a los municipios que en el marco de la nueva legislación rionegrina implementada en agosto de este año se encuentra en análisis y elaboración un protocolo de actuación, "y se avisa que hasta tanto no se apruebe ese protocolo el gobierno de Río Negro no autoriza radares en la provincia". En ese sentido se estima que el protocolo rionegrino esté listo para la próxima temporada. "Lo primero que hay que hacer es respetar la señalización existente y en caso de obtener algún acta, se puede solicitar la habilitación del radar al municipio correspondiente", agregó Di Gregorio.