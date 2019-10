Radio Mitre, con 16 nominaciones, la radio más ternada en los Martín Fierro de Radio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Las 31 ternas para los Martín Fierro de Radio que se entregan el 9 noviembre en el Alvear Icon de Puerto Madero se dieron a conocer hoy y tienen a Radio Mitre como la emisora más nominada, seguida por La Red, con 12 menciones y Radio con vos con 10. Entre los nominados por Aptra sobresalen viejos trabajadores de los medios como Marcelo Longobardi, Gustavo "el Gato" Sylvestre, Gisela Marziotta y Romina Manguel, aunque se nota la ausencia de voces jóvenes. Martina Soto Pose (33 años) resalta como la de menor edad entre los trabajadores radiales. Otras de las radios más nominadas son La 100 con 8, Continental y Radio 10 con 6, Metro, AM750 y Nacional, con 5. A continuación, la lista completa de las ternas y nominados: - PROGRAMA PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO AM CADA MAÑANA (MARCELO LONGOBARDI - MITRE) MAÑANA SYLVESTRE (GUSTAVO SYLVESTRE - RADIO 10) NOVARESIO 910 (LUIS NOVARESIO - LA RED) - PROGRAMA PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO FM DE ACÁ EN MÁS (MARÍA O´DONNELL - METRO) LA INMENSA MINORÍA (REYNALDO SIETECASE - RADIO CON VOS) ¿Y AHORA QUIEN PODRÁ AYUDARNOS? (ERNESTO TENEMBAUM - RADIO CON VOS) - PROGRAMA PERIODÍSTICO VESPERTINO DIARIO AM LAS ÚLTIMAS NOTICIAS (GISELA MARZIOTTA - AM750) VA DE VUELTA (ROMINA MANGUEL - NACIONAL) VOLVIENDO A CASA (PABLO ROSSI - MITRE) - PROGRAMA PERIODÍSTICO DIARIO VESPERTINO FM EL HORNO ESTÁ PARA BOLLOS (MARCELO ZLOTOGWIAZDA - RADIO CON VOS) IMPACTO CANALETTI (RICARDO CANALETTI - LATE) PASARON COSAS (ALEJANDRO BERCOVICH - RADIO CON VOS) - PROGRAMA PERIODÍSTICO NOCTURNO DIARIO AM FANTINO 910 (ALEJANDRO FANTINO - LA RED) LA CASA INVITA (EDUARDO CAIMI, ALEJANDRO APO Y VICTORIA TORRES - AM750) PENSÁNDOLO BIEN (JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ - MITRE) - PROGRAMA NOCTURNO FM A TRAVÉS DEL TANGO (OSCAR DEL PRIORE - LA 2X4) LA BELLA Y LA BESTIA (HILDA LIZARAZU Y LITO VITALE - NACIONAL ROCK) ROMÁNTICOS (JONATHAN GABAY - LA 100) - PROGRAMA SEMANAL AM Y FM CANCIONES SON AMORES (NORA PERLÉ - MITRE) DICEN QUE DICEN (ALBERTO LOTUF - RADIO 10) SOY NACIONAL (SANDRA MIHANOVICH - NACIONAL) - PROGRAMA DEPORTIVO ARQUEROS, ILUSIONISTAS Y GOLEADORES (GONZALO BONADEO - FM CLUB OCTUBRE 947) CLOSS CONTINENTAL (MARIANO CLOSS - CONTINENTAL) UN BUEN MOMENTO (GUSTAVO LÓPEZ - LA RED) - PROGRAMA MUSICAL ETERNAMENTE BEATLES (MARTÍN ARAGÓN - RIVADAVIA) LA CASA DEL ROCK NACIENTE (ALFREDO ROSSO - ROCK AND POP) MIRÁ LO QUE TE TRAJE (HÉCTOR LARREA Y BOBBY FLORES - NACIONAL) - PROGRAMA CULTURAL/EDUCATIVO HISTORIAS DEL COLÓN (MARTÍN LEOPOLDO DÍAZ - CNN RADIO) IDAS Y VUELTAS (PACHO O´DONNELL - AM750) LIBROS QUE MUERDEN (RADIO DE LA CIUDAD) - PROGRAMA DIARIO DE INTERÉS GENERAL EN AM BRAVO.CONTINENTAL (FERNANDO BRAVO - CONTINENTAL) DE CAÑO VALE DOBLE (CECILIO FLEMATTI - RIVADAVIA) ENCENDIDOS EN LA TARDE (MARÍA ISABEL SÁNCHEZ - MITRE) - PROGRAMA DIARIO DE INTERÉS GENERAL EN FM ATARDECER DE UN DÍA AGITADO (SERGIO LAPEGUE - LA 100) EL CLUB DEL MORO (SANTIAGO DEL MORO - LA 100) LA NEGRA POP (ELIZABETH "LA NEGRA" VERNACI - POP) - PROGRAMA SEMANAL DE INTERÉS GENERAL EN AM Y FM AL FIN SUCEDE (GISELLA BUSANICHE - METRO) DISCO RETRO (FABIÁN CERFOGLIO - LA 100) LA ÚLTIMA CENA (MARTINA SOTO POSE, MICAELA DE SANTIS, MÁXIMO PEREYRA IRAOLA - CON VOS) - LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA GUTIÉRREZ, MÓNICA (LA VIDA DE LOS OTROS - MILENIUM) HAUSER, IRINA (LA INMENSA MINORIA - RADIO CON VOS) MARZIOTTA, GISELA (LAS ÚLTIMAS NOTICIAS Y LA PRIMERA PÁGINA - AM750) - LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA BERCOVICH, ALEJANDRO (PASARON COSAS - RADIO CON VOS) VARSKY, JUAN PABLO (LA MAÑANA DE CNN - CNN RADIO) VILLARRUEL, DARÍO (SECRETO DE SUMARIO- RADIO10) - LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA PAIS, FEDERICA (TE QUIERO - AM750) SÁNCHEZ, MARIA ISABEL (ENCENDIDOS EN LA TARDE - MITRE) VERNACI, ELIZABETH "LA NEGRA" (LA NEGRA POP - POP) - LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA BRAVO, FERNANDO (BRAVO.CONTINENTAL - CONTINENTAL) DEL MORO, SANTIAGO (EL CLUB DEL MORO - LA 100) LAPEGÜE, SERGIO (ATARDECER DE UN DIA AGITADO - LA 100) - LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA BONADEO, GONZALO (ARQUEROS, ILUSIONISTAS Y GOLEADORES - FM CLUB OCTUBRE 947) LÓPEZ, GUSTAVO (DE UNA, OTRO BUEN MOMENTO Y UN BUEN MOMENTO - LA RED) VILOUTA, PAULO (LA RED) - LABOR HUMORÍSTICA BILYK, MARTIN (LA MIRADA DESPIERTA - CONTINENTAL Y PLATO FUERTE - NACIONAL) TAGLIANI, LIZZY (EL CLUB DEL MORO - LA 100) TORTONESE HUMBERTO (POP) - SERVICIO INFORMATIVO CNN RADIO - SERVICIOS INFORMATIVOS (CNN RADIO) LA RED INFORMATIVA (LA RED) MITRE INFORMA PRIMERO (MITRE) - LABOR LOCUCIÓN FEMENINA GIORGI, MARCELA (LE DOY MI PALABRA - MITRE) HAYE, VIVIANA (CNN RADIO - SERVICIOS INFORMATIVOS, EL ESPECTADOR, LA TARDE DE CNN Y CNN DEPORTES - SÍNTESIS - CNN RADIO) MONTELEONE MARITA (LA MAÑANA DEL MUNDO - RADIO EL MUNDO) 22 - LABOR LOCUCIÓN MASCULINA ALBORNOZ, LUIS (LA RED) MIR, LALO (RADIO CON VOS) RIPOLL, DIEGO (BASTA - METRO) - RELATOR DEPORTIVO CLOSS, MARIANO (CONTINENTAL) MOLLO, DANIEL (BOCA DE SELECCIÓN - COOPERATIVA) NELSON, WALTER (LA RED) - COMENTARISTA DEPORTIVO APO, ALEJANDRO (AM530 SOMOS RADIO) LATORRE, DIEGO (MITRE) PASMAN, JUAN CARLOS "TOTI" (LA RED) - MEJOR LABOR EN PRODUCCIÓN AGUIRRE, MARTÍN (CADA MAÑANA Y SÁBADO TEMPRANÍSIMO - MITRE) PEDRON, SEBASTIÁN; ÁLVAREZ, LEANDRO Y ANDREANI, JONATHAN (MAÑANA SYLVESTRE - RADIO 10 Y ROMPIENDO MOLDES - AM530 SOMOS RADIO) RODRÍGUEZ, ANDREA (LANATA SIN FILTRO - MITRE) - MEJOR LABOR EN OPERACIÓN AVELLA, HERNÁN (AHORA CONTINENTAL - CONTINENTAL) BIDONDO, GUILLERMO (EL CLUB DEL MORO - LA 100) SEISDEDOS, EDUARDO (NO ESTÁ TODO DICHO - LA 100) - LABOR EN MUSICALIZACIÓN BABENCO, EDDIE (POP RADIO) FESTA BROS (METRO) RODRÍGUEZ, LEO (ASPEN) - MOVILERO DI LENARDA, MARIEL (MITRE) OJEDA, MARCELA (CONTINENTAL) ROJAS, MARTÍN (LA RED) - COLUMNISTA DE ESPECTÁCULOS CASTAÑARES, VERÓNICA (RADIO CON VOS) LATORRE, YANINA (POLINO AUTÉNTICO - MITRE) SHAW, PÍA (EL ESPECTADOR - CNN RADIO) - ANALISTA POLÍTICO / ECONÓMICO BERENSZTEIN, SERGIO (VUELO DE REGRESO - MILENIUM) SCHARGRODSKY, IVÁN (RADIO 10) TETAZ, MARTÍN (LANATA SIN FILTRO - MITRE) - COLUMNISTA POLICIAL / JUDICIAL BARBANO, ROLANDO (MITRE) CARABAJAL, GUSTAVO (EN FORMATO PAULINO - LATINA Y NOVARESIO 910 - LA RED) KABLAN, PAULO (LA NEGRA POP - POP Y EL ANGEL - RADIO 10) PAULO (UN MUNDO DE DIEZ - RADIO 10)