Ramón Díaz asumió como entrenador de Libertad de Paraguay, rival de Boca en la Copa Libertadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Ramón Díaz asumió hoy la dirección técnica de Libertad, en un acto que presidió el titular del club paraguayo, Francisco Giménez Calvo, con el objetivo de pelear bien arriba en la Copa Libertadores 2020, en donde competirá con Boca Juniors en la fase de grupos.



Ante la presencia del presidente honorario del club albinegro, Horacio Cartes (ex presidente del Paraguay), el técnico de 60 años presentó al cuerpo técnico, en el que se encuentra su hijo Emiliano como ayudante.



"Sorprendidos por todo lo prolijo y lo bien que está el club", afirmó el flamante DT en sus primeras palabras en la conferencia de prensa, consignó el diario ABC de Paraguay.



El ex jugador y técnico de River Plate destacó que la institución guaraní "tiene un muy buen plantel, muy buenos jugadores jóvenes y eso es algo que nos sedujo".



En cuanto a la pretemporada que realizará el equipo guarani, el "Pelado" Díaz confirmó que se hará en las instalaciones del hotel Sheraton Pilar, en Argentina, y que comenzará el 3 de enero. "Ese lugar que tiene todo lo que necesitamos", argumentó.



Respecto de los posibles refuerzos para el plantel, el ex delantero aseveró que junto con sus colaboradores están haciendo "un análisis puntual del equipo, para saber qué necesitamos".



"Nuestro objetivo será que Libertad siga creciendo. En lo futbolístico, queremos un equipo intenso, muy agresivo y con buen fútbol", finalizó



El cuerpo técnico está compuesto por Emiliano Díaz, Jorge "Pipi" Pidal y Osmar "Malevo" Ferreyra.



Libertad terminó en el segundo lugar en el torneo Clausura del torneo paraguayo de fútbol de Primera División, con 48 puntos, 6 unidades por debajo del campeón Olimpia, que sumó 54.



En la Copa Libertadores 2020, Libertad integra el Grupo H junto con Boca Juniors de Argentina, Caracas de Venezuela y el ganador del Grupo 3 de la fase 3 del torneo intercontinental.