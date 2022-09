Desde el Municipio de Rawson buscan denunciar a un exfuncionario debido a que, cuando era secretario de Gobierno del intendente Rubén García, contrató servicios de la empresa de su madre, lo cual está prohibido por ley.

Se trata de Elías Robert, que en noviembre del 2020 firmó la contratación de los servicios de imprenta de la firma de su mamá por un valor de $70.000, ya que una de las facturas fue de $48.000 y la otra de $22.000. La titular de la firma fue Patricia Elizabeth Segada, madre de Robert, quien ya falleció.

Esta irregularidad la detectaron, desde el área contable y legal del Concejo Deliberante del mencionado departamento, en el balance de noviembre de 2020 presentado por el municipio. En los documentos quedó expuesto que el exsecretario de Gobierno, hizo esta maniobra que está prohibida por ley. Lo que establece la normativa provincial es que no pueden existir contratos en el Estado con familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.

Con esa información, el legislativo comunal decidió no aprobar el ejercicio y enviar un pedido de informe al Ejecutivo para que responda sobre la anomalía. Aseguraron que, en caso de no haber una respuesta aclaratoria, no descartan denunciar los hechos en la Justicia.

Actualmente, Robert ya no es funcionario de Rawson debido a que renunció en junio por cuestiones personales. “Por convicción, seguiré trabajando en lo que tanto me gusta, que es la política, y el compromiso de ayudar a nuestro querido Rawson a ser mejor cada día!”, publicó en sus redes al momento de renunciar.

Tras la publicación, se lo vio siendo parte de diversas actividades junto al exintendente de Capital, Franco Aranda, quien es el referente provincial del Frente Renovador, liderado a nivel nacional por Sergio Massa.

“Se autorizó la compra y la contratación, se hizo el pago e, incluso, está la factura correspondiente, en la que figura el nombre de la madre y también el del secretario de Gobierno porque es quien firma la factura conforme. Hay responsabilidad de varias personas porque acá todos saben que ella es la madre”, dijo el presidente de la comisión de Hacienda, Fabián Olguín.