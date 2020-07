Rawson: para los del Ejecutivo, el paro es irracional porque están haciendo una mala lectura del acuerdo

El intendente de Rawson, Rubén García, y el jefe de Gabinete, Cristian Agudo, este viernes aseguraron que el paro que están realizando los municipales es irracional porque están haciendo una mala lectura del acuerdo firmado en el mes de noviembre del año pasado.

“Jamás se fijó una fecha como ellos dicen”, empezó diciendo Agudo y agregó: “el acuerdo establece que el armado del organigrama funcional que va a posibilitar el decreto la designación de funciones se tiene que hacer a lo largo del 2020 y ahí está el error, porque ellos dicen que es en mayo”.

Dice textualmente el Artículo 3 del acuerdo firmado a finales del 2019: “Se deja establecido que a partir del año 2020, se iniciará la confecciona de un Organigrama funcional de todo el personal municipal, dependiente de los departamentos ejecutivo; legislativo y del Juzgado de Faltas del Municipio de Rawson (Sic)".

Por otro lado el intendente García asegura que el municipio ya está trabajando en ese organigrama.

“Hemos contratado un magister en el tema y ya está trabajando en el organigrama, por eso no terminamos de entender cuál es el planteo de fondo”, dijo.

El jefe comunal sostiene que los municipales que se están manifestando lo están haciendo de manera caprichosa, sin tener en cuenta al vecino ,al compañero.

“El reclamo es irracional y más en el marco de pandemia en el que nos encontramos. Estamos en una emergencia sanitaria y no quieren que el municipio cumpla con el servicio básico de la recolección de residuos. Que me disculpen, pero así no es la cosa”, afirmó.

El día martes la Subsecretaría de Trabajo de la provincia convocó a las partes a una conciliación obligatoria y será ese el escenario donde se intentará resolver el conflicto.

“Hemos pedido la intervención de la subsecretaría porque creemos que si no podemos llegar a un acuerdo tiene que haber un tercero que medie, y ese tiene que ser la subsecretaría”, dijo García “Pero de igual manera seguimos abiertos al dialogo”, concluyó diciendo García.

En horas tempranas de este viernes, los empleados municipales se movilizaron hacia las puertas del municipio donde estaba previsto montar un acampe y encender una olla popular. Llegaron al lugar después de movilizarse por las calles rawsinas desde el Obrador municipal.