Los campeones mundiales de Superbike 2020 y 2021 encabezaron la tabla de tiempos en la jornada inicial del Round Motul de Argentina en el Circuito San Juan Villicum. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) lideró los tiempos en la priemra pasada, mientras que Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) fue el más rápido en la segunda. Ambos se repartieron el dominio en las sesiones libres del viernes, en el primer día de competencia del Mundial de Suprbike.

El turco Razgatlioglu marco en el Round inicial 1'37.511 para encabezar los tiempos en la FP1 por tres décimas de margen sobre Rea. Las posiciones se invirtieron en la segunda (FP2) cuando Rea lideró los tiempos con 1'37.707, aunque no fue suficiente para desplazar a Razgatlioglu del primer puesto en la clasificación combinada.

En cuanto al rendimiento en el primer día en San Jun, el actual campeón señaló: “Hoy he disfrutado, solo hubo un problema con el calor. Mañana será un poco mejor, pero el domingo podría volver a hacer más calor. De todos modos, es un muy buen comienzo. La posición no es muy importante para mí, necesitamos un buen tiempo de vuelta y trabajar bien para la carrera. Me siento listo para competir, pero las carreras siempre son difíciles aquí. Veremos. Estamos luchando por la victoria y necesitamos sumar unos buenos puntos para el Campeonato. Pero no estoy pensando en esto, solo en ganar la carrera”.

En tanto que Rea destacó: “Ha sido un día sólido. Empezamos con un buen ritmo de inmediato. Nos pusimos a trabajar bastante rápido en la configuración de la moto y ver la respuesta de los neumáticos, hemos dado muchas vueltas sin demasiados cambios en la moto. Esta noche espero avanzar con el equipo y dar un paso adelante con la puesta a punto. En general, estoy muy satisfecho con el estado en el que se encontraba la pista hoy. Hemos probado ambas opciones de neumáticos, delanteros y traseros, para que la elección fuera más clara. La previsión de mañana es que la temperatura sea un poco más baja que el domingo. Solo tenemos que dar un paso adelante con la configuración de la moto. Tengo gente inteligente en el garaje y estoy seguro de que pueden poner sus cabezas juntas y hacerlo”.