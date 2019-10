Real Madrid, con argentinos, venció y es líder en la Liga del básquetbol de España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Real Madrid, con nutrida presencia argentina, superó esta tarde a Iberostar Tenerife, por 76 a 71, para acceder a lo más alto de la clasificación de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España. El conjunto 'merengue' logró su tercer triunfo consecutivo, con las presencias de los 'seleccionados' Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola. El base cordobés Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) finalizó con una marca de 8 puntos (2-4 en triples, 2-2 en libres), 3 asistencias y 2 recuperos en 18 minutos. El escolta bonaerense Laprovíttola (ex Lanús) cerró su tarea sin tantos (0-1 en dobles, 0-2 en triples) y 3 asistencias en 9m., mientras que el alero santiagueño Deck (ex San Lorenzo) culminó con una renta de 6 unidades (3-5 en dobles), un rebote y un robo en 21m. El experimentado perimetral Sergio Llull, integrante del representativo español campeón del mundo en China 2019, terminó con 19 tantos y resultó la principal vía de gol del quinteto que dirige el DT Pablo Laso. Por su lado, el escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Peñarol de Mar del Plata) firmó una muy buena planilla de 18 puntos (1-1 en dobles, 4-5 en triples, 4-4 en libres), 4 rebotes y una asistencia en 25m para Zaragoza, que cayó ante UCAM Murcia, por 89-73 Otros resultados de la jornada: Joventut de Badalona 74-San Pablo Burgos 82; Obradoiro 98-Bilbao Basket 96 (en tiempo suplementario). Mañana jugarán Fuenlabrada (Nicolás Richotti)-Estudiantes; Manresa (Juan Pablo Vaulet)-Gran Canaria; Valencia-Betis; Baskonia (Patricio Garino y Luca Vildoza)-Unicaja Málaga y Morabanc Andorra-Barcelona (Leandro Bolmaro). Son los punteros de la clasificación los equipos de Real Madrid y San Pablo Burgos, ambos con sendos registros 3-0.