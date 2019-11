Real Madrid, con Campazzo, Laprovittola y Deck, va a Bilbao para seguir en racha

Real Madrid, con destacada participación argentina, enfrentará mañana a Bilbao Basket con el propósito de seguir ostentando el invicto, tras cumplirse la novena fecha de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España.



El encuentro empezará a las 18.30 hora local (14.30 de Argentina) en el Bilbao Arena de la apuntada ciudad del País Vasco.



El conjunto "Merengue" reúne un registro de ocho victorias en igual cantidad de presentaciones.



Durante la semana, el equipo que conduce el DT Pablo Laso se impuso a Barcelona por 86-76, en el derby español que ambos animaron por la Euroliga.



Para mañana están previstas las intervenciones de Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata), Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) y Gabriel Deck (ex San Lorenzo)



El base cordobés Campazzo reúne una media de 9 puntos; 3,4 asistencias y 2,7 rebotes por encuentro; el escolta bonaerense Laprovíttola acumula 7 tantos; 3,1 asistencias y 2 rebotes; mientras que el alero santiagueño Deck ostenta 10 unidades y 4 rebotes.



En el historial entre ambos equipos jugando solamente en la ciudad de País Vasco, Real Madrid se impuso en 11 de los 16 cotejos que se celebraron oficialmente.



Además, Zaragoza, con la participación del escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Peñarol de Mar del Plata), se medirá con Valencia, desde las 13 de Argentina.



Mientras que Baskonia, con los concursos de los marplatenses Luca Vildoza (ex Quilmes de Mar del Plata) y Patricio Garino (ex Orlando Magic de la NBA), recibirá a Fuenlabrada, que tiene en sus filas al escolta bahiense Nicolás Richotti (ex Hindú de Resistencia).



Barcelona (6-2), escolta en la tabla junto a Zaragoza, tendrá disponible al alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket) en el choque que sostendrá con Estudiantes (3-5).



En uno de los adelantos registrados hoy, Manresa, con el concurso del alero cordobés Juan Pablo Vaulet (4 puntos y un recupero en 12 minutos), perdió como local ante Obradoiro, por 85-79



Además, San Pablo Burgos, con 9 puntos y 5 asistencias del base uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket), le ganó a Betis, por 85-72