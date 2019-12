Real Madrid pretende continuar la racha ante Olympiakos en la Euroliga de Básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Real Madrid, con nutrida participación argentina, intentará mañana alargar la racha positiva que ostenta en la Euroliga de Básquetbol, cuando reciba al Olympiakos griego, en uno de los adelantos de la decimotercera fecha del certamen continental más importante.



El partido se jugará desde las 21.00 hora local en el ex Palacio de los Deportes de la capital española.



El conjunto 'merengue' reúne una serie de siete triunfos en hilera y posee un registro 9-3, para ser escolta del Anadolu Efes de Turquía (10-2), junto a otro representante español como Barcelona.



El base cordobés Facundo Campazzo, quien viene de proporcionar 17 asistencias en el éxito ante Valencia (111-99), se alistará desde el comienzo en el elenco del DT Pablo Laso. También estarán a disposición el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) y el alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo).



En cambio, el escolta Sergio Llull y el interno Felipe Reyes no estarán disponibles en Real Madrid, que aventaja por 15-14 al Olympiakos en el historial de la competencia desde la temporada 2000.



En tanto, Baskonia, sin los marplatenses Luca Vildoza y Patricio Garino, ambos lesionados, visitará mañana al Estrella Roja, de Serbia, en partido que comenzará a las 19.00 (15.00) en el Stark Arena de Belgrado.



Los otros encuentros previstos para mañana son Khimki (Rusia)-Alba Berlín (Alemania), Maccabi Tel Aviv (Israel)-CSKA Moscú (Rusia) y Fenerbahce (Turquía)-Anadolu Efes (Turquía).