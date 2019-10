Realizan pericias a un sacerdote acusado de abuso sexual de menores en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El sacerdote Eduardo Lorenzo, denunciado por abuso sexual y corrupción de menores en La Plata, se presentó hoy en la Dirección de Asesorías Periciales de la capital bonaerense, en la primera de las tres jornadas periciales a las que tiene que presentarse personalmente, informaron fuentes judiciales.



"Voy a hablar pero acá dentro", declaró al alegar inocencia ante periodistas que lo esperaban en la puerta de esa oficina judicial, a la que llegó acompañado por su abogado.



"Mienten y lo voy a decir a quien corresponda", exclamó al ser increpado por familiares de quienes denunciaron haber sido sus víctimas.



Lorenzo, quien fue confesor del padre Julio César Grassi, está acusado de cometer abuso sexual de al menos tres adolescentes entre 1990 y el 2008, en una causa que investiga la fiscal de la La Plata, Ana Medina.



Según fuentes judiciales, el último de los abusos fue denunciado por Julián Bártoli, que sufrió el ataque cuando tenía 13 años.



El hombre contó que el sacerdote reunía a un grupo todos los viernes, en su departamento, con la excusa de definir actividades de los sábados del grupo de boys scout y, cuando todos se retiraban, él se quedaba con el cura.



"Y ahí empezaba su ritual: se bañaba, se afeitaba, se perfumaba, se ponía su pijama y se acostaba y me pedía que lo besara para hacerlo dormir, que lo besara en el cuello, que lo abrazara", relató el hombre conmovido cuando presentó la denuncia hace unos meses.



Bártoli contó que en una oportunidad lo llamó a su habitación "y estaba sobre la cama, solo con la parte de arriba de su pijama, exhibiendo su pene desnudo y hablando lo más normal ¿qué les parece que esto genera en la psiquis de un chico? Al día de hoy no puedo acordarme qué pasó y qué me hizo".



La pericia de hoy es la primera de las tres evaluaciones a las que tiene que presentarse personalmente por la causa.



Tras la última denuncia, el sacerdote pidió la semana pasada al Arzobispo de La Plata, Victor Fernández, "una licencia" de su "condición de párroco en la Parroquia Inmaculada Madre de Dios", en Gonnet, por "motivos de salud", ya que denunció ser víctima de "hostigamiento".