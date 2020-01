Realizan un encuentro de pueblos fumigados, en Mercedes, a casi 6 meses de la explosión en Sigma

Casi seis meses después de la explosión en una planta de agroquímicos en Mercedes, que le costó la vida a una persona, la ciudad será sede en marzo del 11° encuentro provincial de Pueblos Fumigados que reunirá a productores, consumidores y vecinos con el objetivo de denunciar y proponer modelos de producción agroecológica.



"Lo que nos juntó fueron las fumigaciones, sobre todo donde hay escuelas y casas. Sin embargo, este año queremos trascender la denuncia y proponer alternativas al modelo del agronegocio basadas en la agroecología", describió a Télam Jerónimo Belforte, integrante de la Asamblea Mercedina por la Agroecología (AMA).



Es en ese contexto que este año el nombre de la convocatoria es Encuentro Pluricultural de Pueblos Fumigados hacia la Agroecología y el Buen Vivir, indicó Belforte.



Y agregó que "buscamos reconocer las culturas no occidentales que tienen una propuesta de vida en armonía con la naturaleza y focalizarnos en propoponer".



Del encuentro, que se realiza hace once años consecutivos, participan productores, consumidores y vecinos de todas las edades y de más de 30 localidades de distintas zonas bonaerenses como La Plata, Mercedes, Luján, Chivilcoy, Ramallo, Pergamino, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, 9 de julio, del Conurbano, así como de la Ciudad de Buenos Aires.



Belforte señaló que "este año queremos trabajar en comisiones sobre dos ejes. Por un lado darle más organicidad al encuentro, hacerlo crecer; y por el otro necesitamos avanzar en un programa común tanto de reclamos como de propuestas y reinvindicaciones".



Si bien la sede había sido elegida en el encuentro pasado, en Mercedes ocurrió uno de los incidentes más importantes en tema ambiental de la provincia el 27 de septiembre pasado cuando explotó la planta de agroquímicos que Sigma tiene en La Verde.



Tras la explosión, la empresa debía realizar la remediación del daño cuya primera etapa de diagnóstico se encuentra frenada, denunciaron los vecinos.



"Los colectivos ambientales solemos ser muy pequeños, no más de 20 personas. En ese contexto, cuando hacemos las marchas de cierre de los encuentros por el centro de las ciudades, que en general también son chicas, se genera un hecho político que significa un gran respaldo a las organizaciones locales", agregó.



El encentro se realizará entre el 14 y 15 de marzo en el predio del ex-Instituto Martín Rodriguez, calles 6 y 9 de la localidad bonaerense de Mercedes.