Realizan una fiesta cervecera en La Plata con más de 40 productores locales y música en vivo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Municipalidad de La Plata llevará a cabo el próximo fin de semana una nueva edición del Oktoberfest, la ya tradicional fiesta cervecera que convocará a más de 40 productores locales y bandas en vivo durante tres jornadas, en el predio municipal de avenida 122 y 54.



Con entrada libre y gratuita, la celebración se lleva adelante entre la comuna y representantes de asociaciones y cámaras cerveceras de la región.



Desde el Municipio se informó que vecinos de todo el partido podrán disfrutar del tradicional patio cervecero que contará con la participación de más de 40 productores platenses y un patio gastronómico con 25 stands de comercios locales que estarán ofreciendo variados menúes para acompañar a las cervezas de la región.



En cuanto a la música en vivo, el cronograma de los festejos contempla un show de percusión; como también la presentación de “3 de copas”, “Samba no pe”, “Mambo banda”, “Kombix”, Naty Cepeda, Julián Bruno (ex integrante de “Los Totora”), y la colección de discos del DJ Alen Sabella.



Además, la agenda musical prevé los shows de “Rootment”, “El viejo del teatro”, “Karamawis”, “Genes Abori”, “Jardines”, “Smoking chingo”, “Negusa reggae”, y los favoritos de DJ Mundo Perro.



También se subirán al escenario del Oktoberfest La Plata 2019 “Annit Margarit”, “Rosso”, “En foco”, “El club del rifle”, “Giros”, Edu Schmidt, y el DJ Ruso Platz.