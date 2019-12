Realzan la "unidad y cohesión" de la OTAN, pese a las discrepancias entre las potencias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los líderes de los países aliados en la OTAN ratificaron hoy la "solidaridad, unidad y cohesión" del bloque, pese a las discrepancias públicamente ventiladas por Estados Unidos, Francia y Turquía sobre la mejor forma de gestionar a la organización.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la cumbre celebrada a las afueras de Londres se aferró al principio de "todos para uno y uno para todos", a la vez que restó importancia a los desacuerdos ampliamente comentados por la prensa en todo el mundo.



Dijo que siempre existieron divisiones en la alianza, "desde los años cincuenta a la guerra de Irak", y remarcó que "la cumbre ha sido muy constructiva y efectiva y se ha celebrado en una buena atmósfera, hasta el punto de concluir con un aplauso final", informó El Mundo de España.



La declaración emitida por todos los países de la alianza luego de una reunión a las afueras de Londres alude al reto que implica el desarrollo militar y tecnológico de China.



"Solidaridad, unidad y cohesión son los principios piedra angular de nuestra Alianza. Un ataque contra un aliado será considerado como un ataque contra todos", advirtieron los líderes al término de la cumbre que sirvió para celebrar los 70 años del nacimiento de la OTAN.



Stoltenberg también se refirió a los millonarios esfuerzos presupuestarios y los constantes aumentos de los aportes para la defensa por parte de los 29 estados miembros de la alianza y resaltó el programa de incrementos previsto hasta el 2024 para ese rubro.



"La OTAN es la Alianza que más éxito ha tenido a lo largo de la historia porque hemos sabido cambiar conforme los tiempos cambian", aseguró Stoltenberg.



Sobre los aportes para la defensa opinó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien expresó la "preocupación" de Rusia por un posible aumento del presupuesto de la OTAN, a la que acusó de expandirse a costa de Moscú.



"Vemos que, principalmente, la OTAN lleva a cabo una política de contención y expansión con respecto a Rusia", lo que causa "inquietud", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en una declaración publicada por la agencia EFE.



Con todo, Peskov, quien destacó que en el seno de la Alianza hay también posturas pragmáticas que llaman a cooperar con Rusia, descartó que Moscú se vaya a involucrar en una carrera armamentista con el bloque aliado.



La cumbre de la OTAN estuvo precedida de numerosos desencuentros entre sus estados miembros, que no solo discrepan en la estrategia y el financiamiento de la alianza atlántica sino también en sus prioridades y desafíos.



La antesala del evento fue trastocada por las amenazas de Turquía y el malestar generado por el comentario del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien calificó a la mayor alianza militar del mundo en estado de "muerte cerebral".



Una declaración "desagradable" y "peligrosa", en palabras del mandatario estadounidense, Donald Trump, que se hizo eco del disgusto de otros países aliados.



Macron hizo su comentario en noviembre a la revista británica The Economist ante la pasividad de la OTAN tras la intervención militar de Ankara contra milicias kurdas en el noreste de Siria.



Esta acción unilateral del gobierno de Recep Tayyip Erdogan, condenada por el bloque atlántico en la reunión ministerial de octubre, llegó a poner en duda la ayuda mutua, el principio básico de la alianza consagrado en el artículo 5 del Tratado de Washington.



Pese a la polémica, Trump se mostró más conciliador horas más tarde al reunirse con Macron y reconoció que los dos tenían una "pequeña disputa", pero que confiaban en poder "resolverla".



En ese contexto de rencillas, hoy la cadena canadiense CBC publicó un video con subtítulos en el que se ventila parte de una conversación entre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el británico, Boris Johnson, y el presidente francés, Emmanuel Macron.



Johnson le pregunta a Macron por qué llegó tarde y Trudeau le responde: "Llegó tarde porque su rueda de prensa (junto a Trump) duró 40 minutos".



Posteriormente, el mismo primer ministro canadiense dice a sus colegas: "Se vio cómo la mandíbula de los miembros de su equipo caía al suelo".



En la conversación también estaban el primer ministro holandés, Mar Rutte, y la princesa Ana, hija de la reina Isabel.



Esta mañana, al llegar a la cumbre de la OTAN, Trump dijo que Trudeau le caía bien, aunque "tiene dos caras" y lo criticó por no contribuir lo suficiente a las arcas de la alianza militar.



Después de hacer ese comentario, Trump anunció en Twitter que regresaría a Washington apenas terminara con sus reuniones bilaterales, sin participar de una conferencia de prensa final del evento.