Recapturan a un preso que no había vuelto de una salida transitoria y le secuestran un fusil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un preso que no había regresado de una salida transitoria fue detenido en las últimas horas junto a otro hombre tras una persecución en la localidad bonaerense de Campana, y en su poder encontraron un fusil, chalecos antibalas y clavos "miguelito", informaron hoy fuentes policiales y judiciales. La detención se concretó cerca de las 22 de anoche en jurisdicción de la mencionada ciudad situada a unos 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que todo comenzó cuando dos hombres circulaban a bordo de un Ford Focus y fueron observados por efectivos de la comisaría 1ra. de Campana que intentaron detener su marcha para identificarlos. Sin embargo, el conductor aceleró rápidamente y comenzó una persecución hasta que fue encerrado por el patrullero, tras lo cual ambos sospechosos descendieron del vehículo. Uno de los delincuentes efectuó algunos disparos cuando se escapaba hacia la Panamericana pero finalmente fue detenido junto a su cómplice. Los efectivos hallaron dentro del auto un FAL (Fusil Automático Liviano), una pistola, dos chalecos antibalas con inscripción de la Policía, una maza para romper vidrios blindex, pasamontañas y guantes, entre otros elementos. Ambos detenidos quedaron a disposición de la fiscal Laura Brizuela, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial Campana. Los pesquisas sospechan que estaban por concretar algún ilícito y se investiga si que cometieron otros robos en la zona, dijeron los voceros. La fiscal Brizuela comprobó que uno de ellos, identificado como Ezequiel Gómez Sánchez (40), estaba detenido en la Unidad Penal 48 de San Martín y el 15 de septiembre último no regresó de una salida transitoria. El hombre cumplía una condena por "robo agravado" y el Juzgado de Ejecución Penal 1 de Mar del Plata le había otorgado ese beneficio al cumplir la mitad de la pena. Por último, las fuentes dijeron que el otro detenido, cuya identidad no fue dada a conocer, tenía antecedentes penales por delitos similares.