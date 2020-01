Rechazan el cambio de calificación y la revisión de una preventiva por el homicidio de una docente

Una jueza salteña rechazó el cambio de calificación legal solicitado por la defensa de uno de los cinco detenidos por el homicidio de la docente Sandra Palomo, cuyo cadáver fue hallado el 1 de septiembre en la zona sur de Salta Capital, e hizo lo propio con la revisión de la prisión preventiva.



Así lo informaron hoy fuentes judiciales, que detallaron que la jueza de Garantías 1 actuante en feria, Claudia Puertas, rechazó el pedido solicitado por la defensa de Ricardo Nahuel Bonifacio en la causa que se sigue en su contra.



Bonifacio se encuentra acusado provisoriamente, junto a Ian Esteban Caro y tres menores, por "homicidio calificado por ensañamiento y alevosía" en perjuicio de Palomo (53), y en la resolución, la jueza decidió también rechazar la revisión de su prisión preventiva.



Asimismo, hizo lugar a la prórroga de la investigación penal preparatoria solicitada por la fiscalía actuante, por el término de cuatro meses, para lo que tuvo en cuenta que el hecho requiere una investigación sumamente compleja.



En este sentido, explicó que, ante el volumen del legajo, se advierte una intervención sumamente activa por parte del órgano acusador, lo que justifica que se otorgue la prórroga solicitada.



La jueza dijo que no puede afirmarse que haya quedado demostrado, de la sola incorporación de elementos objetivos sin valor probatorio, que el acusado haya realizado una conducta más compatible, a su entender, con el delito de encubrimiento que con el de homicidio.



Ello podría ser parte de la teoría del caso de la defensa técnica, y eventualmente formularlo al momento del juicio, en caso que la fiscalía incrimine a su defendido en la oportunidad procesal correspondiente.



Luego, agregó que, siguiendo lo resuelto en relación a Caro por el Tribunal de Impugnación, "sería evidente, indiscutible e incontestable que el hecho en el que tuvo intervención" resulta de suma y extrema gravedad, no sólo porque atentó contra la vida de una persona, sino por las circunstancias en que fue cometido el ilícito, tanto en el ataque inicial, como en el derrotero que culminó con el hallazgo del cuerpo de la víctima.



Sobre la revisión de la prisión preventiva planteada, la magistrada consideró que continúan vigentes todos los argumentos que fundamentaron la imposición de la medida cautelar máxima contra el imputado, el 2 de octubre pasado.



La causa se inició por una denuncia realizada por la hermana de la víctima, el 31 de agosto de 2019, horas después que Palomo saliera de su casa, en el barrio Tres Cerritos, de la zona norte de la capital salteña.



La docente iba en su camioneta Toyota Hilux para hacer unas compras, pero no regresó.



El vehículo fue hallado la madrugada siguiente, a dos cuadras de su propia casa, con rastros de sangre y violencia en su interior.



Ese mismo día, cerca del mediodía, vecinos del lugar encontraron el cuerpo sin vida de la docente en inmediaciones del río Arenales, en la zona sur de la ciudad de Salta, con heridas de arma blanca y golpes.