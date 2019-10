Rechazan jury contra la jueza de Ushuaia que justificó la dictadura y negó los 30 mil desaparecidos

El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego rechazó el inicio de un jury contra una jueza penal de la ciudad de Ushuaia que justificó la última dictadura militar y negó la existencia de 30 mil desaparecidos, además calificar de “corruptos” y “caraduras” a políticos a través de su cuenta personal de Twitter, informaron hoy fuentes oficiales.



La jueza correccional de la capital fueguina, Felicitas Maiztegui Marcó, fue denunciada el año pasado por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y por dirigentes del Partido Solidario cuando trascendieron sus mensajes publicados en la red social.



Maiztegui Marcó pidió en uno de sus tuits que “reconozcan la verdad: no fueron 30 mil desaparecidos. Reconozcan cómo fue todo y cuántos mataron las organizaciones terroristas”, en alusión a lo ocurrido durante la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983.



La magistrada también solicitó que “digan de una vez que el gobierno democrático pidió a los militares que salven del comunismo a la Argentina”, en oportunidad de un nuevo aniversario del golpe de Estado.



Sin embargo, el organismo encargado de evaluar el desempeño de los jueces fueguinos se reunió ayer y resolvió, por mayoría, desestimar las denuncias contra la jueza.



El argumento principal de la desestimación fue que, si bien las opiniones de la jueza son cuestionables porque exceden “la mesura con que deben expresarse los magistrados”, no constituyen la “inhabilidad moral” que le imputaron los denunciantes”, explicaron voceros judiciales.



El único consejero que votó a favor de que la denuncia prosperara fue el ministro jefe de Gabinete del gobierno provincial, Leonardo Gorbacz, quien en declaraciones oficiales explicó que, a su criterio, había elementos para indagar acerca de “las declaraciones preocupantes de la jueza”.



“Se es juez en un Estado de Derecho, y considero que en nuestro país, por la historia particular que tiene, el respeto a los derechos humanos y la defensa irrestricta de la Constitución, son requisitos fundamentales para desempeñarse como magistrado”, señaló el ministro.



En cambio, otros cinco integrantes del organismo, entre ellos, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume, votaron por la desestimación del jury y por la remisión del expediente a la Corte provincial para que se evalúe una eventual sanción administrativa.



No es la primera vez que la misma jueza provoca polémicas por sus opiniones en Twitter.



En ocasiones anteriores criticó a las Abuelas de Plaza de Mayo, a los inmigrantes que “vienen a delinquir al país” y a los grupos feministas, a la vez que tildó de “corrupta” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de “caradura” al ex gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli.