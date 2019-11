Rechazan un pedido de recusación presentado por el ex juez Soto Dávila en causa por coimas a narcos

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de recusación realizado por el ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila en la causa en la que está procesado acusado de integrar una organización dedicada al cobro de coimas para beneficiar a narcotraficantes en esa provincia, informaron hoy fuentes judiciales.



El planteo fue rechazado por la Sala IV del mencionado tribunal, integrado de manera unipersonal por Gustavo Hornos, quien decidió no hacer lugar al apartamiento de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal requerido por la defensa del ex magistrado.



Según señala el escrito dado a conocer por el Centro de Información Judicial (CIJ), el abogado particular de Soto Dávila había formulado dicha solicitud basado en un "temor de parcialidad" de los jueces de la Sala I, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes en marzo pasado confirmaron su procesamiento con prisión preventiva por "asociación ilícita y cohecho pasivo" y en abril último le concedieron una excarcelación bajo fianza.



En esa oportunidad, la Sala I también confirmó los procesamientos con prisión preventiva de los secretarios penales del Juzgado Federal 1 de Corrientes, Federico Grau y Pablo Molina, y del abogado Omar Antonio Serial, y los procesamientos pero sin prisión de los letrados Gregorio Giménez, Duylio Barboza Galeano y Tomás Viglione.



La causa en la que Soto Dávila está acusado es un desprendimiento de la iniciada por el juez en lo Criminal y Correccional Federal 12 de Buenos Aires, Sergio Torres, tras el denominado "Operativo Sapucay", en el que se desbarató una organización que traficaba seis tonelada de marihuana por semana desde Paraguay a Itatí, Corrientes,



En este tramo de la pesquisa, se investigan las supuestas coimas que habrían percibido los funcionarios judiciales y abogados para dejar a los narcos operar con impunidad.



Los referidos abogados y secretarios judiciales fueron detenidos en diciembre de 2018, mientras que el juez Soto Dávila pasó a cumplir prisión domiciliaria en febrero último, luego de renunciar y perder la inmunidad de arresto, tras ejercer su cargo en el Juzgado Federal por 23 años, con competencia electoral de la capital correntina.