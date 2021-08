Recién vacunados, los chicos con comorbilidades se mostraron felices porque podrán volver a la escuela

"Ahora que me vacuné espero poder volver a la escuela, ya que hace tiempo que no voy a clases presenciales para no contagiarme de covid", aseguró Ángel Emiliano Lagos, uno de los jóvenes menores de edad que pudieron vacunarse contra el coronavirus.

Sin poder ocultar su sonrisa por debajo del barbijo blanco que llevaba, el joven contó que tiene atrofia muscular y que esta condición lo coloca en los grupos de riesgo a la hora de contraer coronavirus. El muchacho explicó que desde la llegada del Covid-19, sus familiares y él han extremado los cuidados en casa y por eso no se ha contagiado.

Una hermana suya si tuvo la enfermedad y fue por eso que dejó de verla por un tiempo hasta que se recuperó. Ahora con la vacuna recién colocada, el joven ya comenzó a contar los días necesarios para que la vacuna le haga efecto y poder volver a ver a sus compañeros del Liceo Paula Albarracín de Sarmiento.

Con respecto al bajo porcentaje de inscriptos para recibir la vacunación, el muchacho opinó: "Creo que la gente le tiene miedo a los síntomas que pueden aparecer después de la vacuna, pero es preferible eso antes que contagiarse. Por eso decidí vacunarme".

Tobías dijo que estaba feliz de vacunarse. Fue uno de los primeros anotados desde el momento que en habilitaron la inscripción. Foto: Gonzálo Medina / DIARIO HUARPE.

Mientras Ángel Emiliano se colocaba la dosis había decenas de personas que estaban haciendo la fila bajo el calor del Sol al atardecer para entrar al Estadio Aldo Cantoni. Entre los presentes estaba Tobías Pérez Flores, un joven de 16 años con síndrome de Down que iba con su madre Andrea Flores.

"Estoy muy feliz, muy contento", aseguró el muchacho sonriendo, para luego agregar que él no le tiene miedo a la inyección. "Ya soy grande", aseveró el joven que vive en Rivadavia.

Mientras tanto, su mamá contó que estuvieron esperando con ansias la vacuna. "En la familia ya estamos todos vacunados, por eso esperábamos que le tocara a Tobías", aseguró Andrea, quien recordó que a las 0,40 del jueves 29 de julio, día en el que habilitaron el sitio web para que se inscribieran los menores de edad con comorbilidades, se pudo inscribir.

"Ahora que está vacunado Tobías va a poder volver a la escuela. El 23 de agosto, que es la fecha de cursado presencial, le toca a su burbuja. Que estemos todos vacunados no implica que vamos a dejar de cuidarnos, sino que vamos a estar un poco más tranquilos" concluyó la mamá mientras acompañaba a su hijo a recibir la ansiada dosis de Moderna.

Cómo es el proceso

La vacunación a menores de 12 a 17 años con comorbilidades comenzó en la tarde de este martes en los diferentes vacunatorios de San Juan. En la primera jornada se otorgaron 908 turnos sobre un total de poco más de 4.500 jóvenes que ya se encuentra anotados para recibir las dosis. En todos los casos los chicos reciben la vacuna Moderna.

Los jóvenes pueden hacer la fila junto a sus padres o acompañantes mayores de edad. Los profesionales del vacunatorio les piden el DNI y el certificado que acredita que tienen una comorbilidad.

Una vez que les confirmaron el turno, los jóvenes que pueden desplazarse solos van a un sector de espera, mientras que los que tienen alguna dificultad motriz van acompañados por su familiar.

Los chicos comenzaron a llegar a las 14.30 de este martes. No hubo largas filas, todo el trámite demanda menos de una hora. Foto: Gonzálo Medina / DIARIO HUARPE.

Los vacunadores van haciendo pasar a las personas, respetando el sistema de burbuja. Una vez que les colocaron la medicación les entregan el carnet y luego pasan a la última etapa en donde les solicitan que esperen un rato para confirmar que la vacuna no les haya causado algún efecto adverso.

En el caso de los jóvenes que tienen internación domiciliaria, al momento de anotarse deben aclarar que necesitan un vacunador domiciliario. Hasta el momento hay 150 chicos que recibirán la vacuna en su casa.

Pocos anotados

Si bien desde Salud Pública calcularon que hay más de 20.000 jóvenes de entre 12 y 17 años que pueden acceder a la vacunación contra el coronavirus, se han anotado alrededor de 4.500.

La ministra de Salud, Alejandra Venerando, explicó que trabajará de manera coordinada con el Ministerio de Desarrollo Humano para conseguir los números de teléfono de las familias de los jóvenes con comorbilidades que aún no se inscribieron. La idea es llamar a estas familias y explicarles la importancia de que los chicos están vacunados.

La funcionaria destacó que la vacunación es voluntaria, es decir que no se puede obligar a alguien que se vacune, igualmente, agregó que "si se evalúa el riesgo - beneficio es mucho mayor el beneficio que el riesgo que se corre teniendo presente que hay fallecidos por comorbilidades con Covid".