Reclaman la aparición de un músico de 24 años que desapareció el viernes en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Familiares y amigos de Ignacio Galván, un músico de 24 años que fue visto por última vez el pasado viernes en la ciudad de La Plata, marcharon esta tarde por esa ciudad para reclamar su aparición.



"Las pistas que aseguraban haberlo visto en las últimas horas deambulando por las calles de La Plata fueron desestimadas. Estamos desorientados, arrancamos desde cero", se lamentó Marcos Galván, padre del joven, en diálogo con Télam.



El hombre señaló que durante el fin de semana se realizaron rastrillajes a partir de la declaración de un testigo y que "dieron con un joven con características muy similares a las de su hijo, aunque no era él".



"Nacho", como lo apoda su familia, estudia en la ciudad de Buenos Aires y trabaja en La Plata.



"Es probable que mi hijo no esté en La Plata, por eso pido que nos ayuden con la difusión", dijo por su parte la madre del joven, Verónica.



Según la investigación, un vecino lo vio salir el viernes alrededor de las 18 de su departamento, en la ciudad de Buenos Aires, con destino hacia la capital provincial, donde "nunca llegó".



"Tras ausentarse de su lugar de trabajo y sin contacto telefónico, la familia presentó la denuncia policial en la ciudad de Buenos Aires por averiguación de paradero, causa que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional 44, a cargo del fiscal Pablo Recchini", detallaron fuentes policiales.



Una fuente de la investigación señaló asimismo que las cámaras de seguridad de la Estación Constitución, que fueron revisadas esta mañana por orden de la Justicia, no mostraron registros del joven, por lo que ahora se contempla la posibilidad de que haya abordado un micro en la terminal de Retiro con rumbo a la provincia de Misiones.



Quienes tengan alguna información sobre el joven o crean haberlo visto pueden comunicarse a los números (0221) 15 566-7350 y (0221) 15 485-4253.