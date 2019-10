Reclaman la quita del IVA en productos para la menstruación y evalúan campañas de concientización

La Defensoría del Pueblo bonaerense analizó el costo extra que supone para una mujer atravesar la menstruación y la menopausia con un salario inferior al que percibe un hombre que además carece de ese tipo de gastos, y reclamó la quita del IVA en productos para la menstruación y evalúa poner en marcha campañas de concientización para derribar tabúes que aún conllevan ambas etapas femeninas. El organismo provincial dio a conocer hoy un relevamiento que realizó sobre el costo económico que enfrentan las mujeres a lo largo de su vida por cuestiones de "género", "forjando esto una situación de desigualdad frente a los hombres, que no deben erogar dinero por este motivo y al mismo tiempo reciben mayores ingresos". "Queda claro que la mujer no sólo en la etapa menstrual sufre tabúes, falta de educación y costos económicos que los hombres no tienen, sino que en la etapa menopáusica esto continúa, teniendo que enfrentar gastos, falta de información y tabúes como, 'ya estoy vieja', calores inmanejables, cambio físico y gordura, entre otras", destaca el informe al que accedió Télam. Recuerda también que "como recomienda la ONU, ´Romper los tabúes que rodean a la menstruación requiere una acción educativa por parte de los Estados" afirmando que "las normas socioculturales dañinas, el estigma, los prejuicios y los tabúes que persisten en torno a la menstruación siguen siendo una de las principales causas de exclusión y discriminación de mujeres y niñas". "De la menopausia directamente no se habla, solo existen tabúes y la mujer se enfrenta a esta etapa, si tiene suerte, sólo con el asesoramiento del médico y sin ningún acompañamiento de la sociedad", precisa el informe que ante esto resuelve "trabajar en una campaña de concientización promoviendo educación para todas las etapas que atraviesa la mujer, tanto la menstruación como la menopausia, refiriéndose tanto para derribar tabúes, educar sobre cada etapa, y cuidado del medio ambiente vinculado directamente con los residuos que se generan indirectamente con la menstruación y la menopausia". Además, la Defensoría expresó su apoyo "a las iniciativas de Ley que proponen la quita del IVA a los productos de gestión menstrual". El relevamiento arrojó que la canasta de productos para la menstruación de "primera marca", integrada por 51 artículos, alcanza un gasto anual para cada mujer de $ 4.309,70"; mientras que una canasta "marca Económica", de misma cantidad de artículos tiene un costo anual de $2.540,25. "En la actualidad, en el mercado existen otros productos sustitutos de las toallitas y tampones, como por ejemplo la copa menstrual que se puede comprar por Internet o en cualquier farmacia, con un costo aproximado de $500 y es reutilizable. Desde una mirada económica y ecológica la copa menstrual viene a ser un sustituto mejorador (...) Si consideramos que la mujer con una inversión de $ 1.000 se compra 2 copas menstruales que le sirven para cubrir todo el ciclo, cumpliendo con el proceso de asepsia correspondiente, su gasto anual se reduciría a $1.000" , destaca el informe. Concluyen, luego de detallar también los costos de los controles ginecológicos anuales de las mujeres en edad fértil y menopáusicas, que "la mujer además de ganar menos debe enfrentar costos vinculados con el ciclo menstrual que el hombre no enfrenta y que abarcan desde una cuestión de salud vinculada con los controles ginecológicos anuales, la utilización de artículos para hacer frente a gestión la menstruación, productos para llevar una vida sexual sin incomodidades, la necesidad de consumir analgésicos para así poder desarrollar una vida laboral, educativa, social y sexual plena".