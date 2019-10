Reclaman que se haga pública información patrimonial de cónyuges e hijos de candidatos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La organización Poder Ciudadano reclamó que se haga pública la información patrimonial de los cónyuges e hijos de los candidatos nacionales que se presentan en la próxima elección del 27, tal como determinó la Justicia el año pasado, pero que hasta el momento no se cumple. "A pesar de que la Justicia ordenó hacer pública la información de los cónyuges e hijos/as de aquellos que presentan su declaración jurada patrimonial, se sigue restringiendo el acceso al público de esa información", advirtió Poder Ciudadano en un comunicado, en el que instó al Poder Ejecutivo "la debida publicidad" de esos datos. A raíz de una acción colectiva iniciada por esta organización en septiembre de 2018, la Justicia declaró inconstitucional el artículo 5 del régimen de Declaraciones Juradas, así como un decreto y resoluciones del Ministerio de Justicia que restringían el acceso a esa información. De esta manera, la Justicia obligó al Estado "a adecuar el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales integrales". "Se deberían haber arbitrado los medios para adecuarse a las disposiciones impartidas por la Justicia. A pesar del tiempo transcurrido, no sólo no se han efectuado las reformas ordenadas, sino que se sigue restringiendo información de carácter público, necesaria para un adecuado control social de la gestión pública", denunció Poder Ciudadano. Además, cuestionó que "en oportunidad de solicitarle a los candidatos a presidente y vice la información patrimonial, se hizo caso omiso a lo ordenado por la Justicia", y aclaró que "esta información puede verse, no sólo en las declaraciones juradas publicadas, sino también en el instructivo a esos fines". Por último, Poder Ciudadano informó que "se hará saber al juzgado interviniente esta situación a fin de que ordene las medidas que considere necesarias para garantizar el debido respeto al derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía en su conjunto". Apenas seis de cada diez candidatos nacionales de cara a las elecciones generales cumplió con su obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales en tiempo y forma ante la Oficina Anticorrupción, tal como establece la ley de Ética Pública. La información surge de un relevamiento de la fundación Directorio Legislativo, que -en conjunto con otras ONGs-, viene impulsando iniciativas de transparencia durante la campaña electoral. Los 12 candidatos que integran las fórmulas presidenciales presentaron sus declaraciones en tiempo y forma, pero el mayor incumplimiento se registra entre los postulantes a diputados y senadores nacionales.