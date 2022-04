Reconocen que hay unas 100 escuelas con problemas en la red de gas

Las autoridades de la provincia reconocen que hay unos 100 edificios escolares con algún problema en su red de gas. De este total, en al menos tres debieron cortar por completo la provisión del servicio para evitar un posible accidente a causa de las fugas de este combustible.

Si se tiene en cuenta que, de acuerdo a datos de Educación, en San Juan hay unos 520 edificios escolares, este total de 100 instituciones con algún problema de gas representa casi el 20% de las escuelas locales.

En contacto con DIARIO HUARPE, Rubén Manni, director provincial de Redes de Gas, sostuvo que desde el verano pasado vienen realizando controles en las instalaciones de las escuelas, a esto se suman los llamados y pedidos de revisión que realizan las autoridades de cada institución.

Manni comentó que en total han tomado conocimiento de que en por lo menos 100 instituciones deben hacer reparaciones que pueden ir desde cambiar alguna llave o algún artefacto de calefacción a volver a hacer toda la instalación dentro de la escuela. “Ya comenzamos a trabajar y calculo que llevamos un 65% de obras realizadas”, aseguró el funcionario, quien pidió paciencia y aseguró que buscarán solucionar el problema a la brevedad.

Si bien hay más de un centenar de edificios con algún problema en su red de gas, hay al menos tres edificios en donde la instalación está tan dañada que se vieron obligados a cortar por completo el suministro. Este es el caso de las escuelas Ernesto Bavio en Chimbas, Froilán Ferrero en Pocito y Alvar López del barrio Los Andes, también en Chimbas.

Más allá de que si no se arregla la obra de gas los chicos sufrirán por el frío, en el caso de la escuela Bavio los alumnos de primaria no están recibiendo la copa de leche porque las porteras no tienen una cocina habilitada para prepararla. Ante este problema, los docentes han optado por entregarles cereales a los chicos.

DIARIO HUARPE visitó el edificio de la escuela secundaria Alvar López. Allí su directora, Paola Guajardo, explicó que esta institución cuenta con una matrícula tota de casi 600 alumnos que cursan repartidos en el turno de la mañana y el de la tarde.

La docente explicó que hace pocos días le cortaron el gas a la institución. “Vino una inspección de la empresa Mulet Gas y nos cortaron el servicio porque dicen que tenemos pérdidas, nos dieron 60 días para hacer las reparaciones y recién en ese momento nos reconectarán el servicio”, manifestó la directora.

Guajardo indicó que ella fue quien pidió la revisión de la instalación. “El año pasado tuvimos menos alumnos en la escuela porque el cursado fue optativo, por eso no se utilizaron todos los calefactores, pero igual percibimos que había olor a gas y por eso este año pedimos que revisaran la instalación”, concluyó la directora.

Este edificio tiene 12 años de antigüedad, ya que fue inaugurado en 2010 dentro del programa nacional 700 Escuelas.

Sin embargo, las instalaciones de este edificio se encuentran muy deterioradas y en algunos casos destruidas por completo. “Es verdad que tenemos fugas de gas, pero también es cierto que muchos aparatos estaban rotos o hasta les faltaban elementos”, reconoció la docente.

Sobre el estado de la red de gas de este edificio, Manni explicó que están estudiando el lugar para determinar en dónde está la fuga. El funcionario señaló que el primer paso es determinar si se trata de una pérdida de gas en algún aparato o si directamente hay una falla en la instalación que va desde la calle hasta el interior del edificio.

Manni no descartó que el problema pueda estar en este circuito que viene desde la calle, es que el profesional explicó que el terremoto del 18 de enero de 2021 afectó las cañerías soterradas y esto pudo provocar pérdidas de gas.

Departamentos alejados

Manni relató que también están trabajando para agilizar el mantenimiento de la red de gas en los edificios escolares de los departamentos alejados.

El funcionario explicó que están trabajando para elaborar el pliego de una licitación en la que buscarán que una o más empresas se encarguen del control y reparación de las escuelas ubicadas en Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento y Caucete.

"La idea es que estas escuelas tengan un servicio que dé solución de manera rápida a cualquier inconveniente que se pueda presentar en los establecimientos alejados", concluyó.

Qué hacer ante una fuga