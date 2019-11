Recordatorio de la agencia Télam para el domingo 24 de noviembre de 2019.

ENTRE RIOS NO COBRARA PEAJES A URUGUAYOS QUE CRUCEN A VOTAR.



Los ciudadanos uruguayos que se trasladen de la Argentina para votar en el balotaje presidencial de su país no pagarán peaje en los puentes que unen a ambas naciones, por decisión de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La medida regirá hasta el mediodía del lunes 25 de noviembre.







FUTBOL: CUATRO PARTIDOS ANIMARAN LA FECHA 14 DE LA SUPERLIGA.







SUPERLIGA-BOCA-UNION DE SANTA FE.



17:10 - Estadio Alberto J. Armando - Boca Juniors, de muy buena campaña en la Superliga, intentará mantenerse en los puestos de vanguardia cuando reciba mañana a Unión de Santa Fe en la continuidad de la fecha 14. Será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la señal de cable TNT Sports







SUPERLIGA-GIMNASIA (LA PLATA)-ARSENAL:



19:40 - Estadio Juan Carlos Serrillo - Gimnasia y Esgrima La Plata, con Diego Maradona como técnico tras rever su fugaz renuncia, intentará quebrar una negra serie de seis derrotas consecutivas jugando como local cuando reciba a Arsenal de Sarandí, por la 14ta. fecha de la Superliga. Con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por TNT Sports Premium.







SUPERLIGA-BANFIELD-VELEZ:



19:40 - Estadio Florencio Sola, Banfield - Vélez Sarsfield, que hace más de un mes que no gana, visitará a Banfield con la premisa de retomar la senda del triunfo, en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha 14 de la Superliga. Arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal de cable Fox Sports.







SUPERLIGA-TALLERES (CORDOBA)-RACING



21:45 - Estadio Mario Kempes - Racing, con un invicto de 10 fechas y la confirmación de que el técnico Eduardo Coudet dejará el cargo en diciembre, visitará a un alicaído Talleres de Córdoba necesitado de un triunfo para no alejarse de los primeros puestos, en uno de los cuatro cotejos a jugarse por la 14ta. fecha de la Superliga. Con televisación de Fox Sports Premium y con el arbitraje de Néstor Pitana.







EFEMERIDES:



DIA DEL TRABAJADOR DEL PLASTICO - La fecha se celebra en el país para honrar a los obreros de esa industria en memoria del 24 de noviembre de 1945, cuando se fundó el Sindicato Unión Obreros Plásticos y Afines.