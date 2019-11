Recordatorio de la agencia Télam para el domingo 3 de noviembre de 2019.

EL PRESIDENTE ELECTO DESPLIEGA SU AGENDA EN MEXICO.



El presidente electo, Alberto Fernández, comienza a desplegar su agenda internacional con reuniones con empresarios y prepara su encuentro para el lunes con el presidente mexicano, Manuel López Obrador.







CELEBRACIONES POR LOS 250 AÑOS DE PARROQUIA EN SAN TELMO.



10 y 19 - La iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, celebrará con misas especiales los 250 años de su fundación, lo que la convierte en una de las más antiguas de la ciudad.







FUTBOL: CINCO PARTIDOS ANIMARAN LA 12 FECHA DE LA SUPERLIGA.



11.00 - Estadio Alberto J. Armando - Boca Juniors recibirá al club Arsenal de Sarandí, por la duodécima fecha de la Superliga de fútbol. Televisa TNT Sports.



13.15 - Estadio Florencio Sola - Banfield recibirá a Unión de Santa Fe por la duodécima fecha de la Superliga de fútbol. Televisa Fox Sports Premium.



15:30 - Estadio Mario Alberto Kempes - Talleres de Córdoba, que perdió los últimos cuatro partidos que jugó y también sufrió la eliminación de la Copa Argentina, recibirá a Newell's Old Boys, que viene de ser goleado. Arbitrado por el bonaerense Ariel Penel y televisado por la señal de cable TNT Sports.



17:45 - Estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná - Racing Club, que viene de igualar de local ante Banfield y precisa un triunfo para no alejarse en demasía de la punta, visitará a Patronato, que debe sumar para alejarse del fondo de la tabla de promedios. Con arbitraje de Facundo Tello y televisación de Fox Sports Premium.



20.00 - Estadio Libertadores de América - Independiente recibirá a San Lorenzo por la duodécima fecha de la Superliga de fútbol. Televisa TNT Sports.







FUTBOL - LA PRIMERA NACIONAL CUMPLIRA LA UNDECIMA FECHA.



15.10 - Estadio Juan Paquale - El club Defensores de Belgrano enfrentará de local a Sarmiento de Junín por la undécima fecha de la Primera Nacional de fútbol.



15.30 - Estadio Claudio Tapia - El club del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, Barracas Central recibirá en su estadio a Independiente Rivadavia de Mendoza por la undécima fecha de la Primera Nacional de fútbol.







BASQUET ESPAÑOL: REAL MADRID ENFRENTARA A BASKONIA.



14:30 - Pabellón Fernando Buesa Arena - Real Madrid, con nutrida presencia argentina, asumirá un difícil viaje a Vitoria donde enfrentará al siempre riesgoso Baskonia, en el encuentro más atractivo de la séptima fecha de la Liga Endesa de la ACB de básquetbol de España.







EFEMERIDES:



Un 3 de noviembre de 1783, el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo inauguró el Real Colegio de San Carlos ó "Real Convictorio Carolino", origen del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde estudiaron Mariano Moreno, Juan José Paso, Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano y Juan José Castelli, entre otros próceres y personajes ilustres.



- En 1898, en Santiago del Estero, se funda el diario El Liberal por iniciativa de Juan A. Figueroa, miembro del comité de la Juventud de la Unión Cívica Nacional.



- En 1903 se fundaba en Santa Fe el club Newells Old Boys, aunque las raíces de la institución arrancan en 1884 cuando el inglés Isaac Newell abrió a los 16 años el Colegio Comercial Anglo Argentino de Rosario. Su hijo Claudio, juntoa ex alumnos de esa institución, abrió el Club Atlético Newell’s Old Boys, (egresados del Newell).