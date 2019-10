Recordatorio de la agencia Télam para el jueves 10 de octubre.

LA ACADEMIA SUECA REVELARA LOS NOBEL DE LITERATURA DE 2018 Y 2019 7:30 (11:30 Suecia) - Bolsa de Estocolmo - Los nombres de los ganadores del premio Nobel de Literatura 2018 y 2019 se darán a conocer desde una Academia Sueca renovada tras el escándalo de acoso sexual y filtraciones que en 2018 obligaron suspender la designación del ganador en esa categoría. COMENZARA EN TUCUMAN UN NUEVO JUICIO A MILANI POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD 9:30 - Tribunal Oral Federal de Tucumán - El juicio oral y público por la desaparición del soldado riojano Alberto Agapito Ledo, que tiene como imputado al ex jefe del Ejército Cesar Milani, comenzará en Tucumán, donde fueron citados más de 40 testigos. EL POLO OBRERO SE CONCENTRA EN SAN TELMO Y MARCHA A DESARROLLO 11 - Avenidas Independencia y 9 de Julio - El Polo Obrero se concentrará en un cruce de avenidas en torno al Metrobus en San Telmo para marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de la aplicación de la ley de Emergencia Alimentaria. MACRI ENCABEZARA MARCHA DEL SI, SE PUEDE EN SALTA. 18:30 - Monumento a Güemes - El presidente Mauricio Macri encabezará mañana en Salta una nueva marcha del "Sí, se puede" en busca de su reelección. A 22 AÑOS DE LA TRAGEDIA DE AUSTRAL, LOS DEUDOS HARAN UN ACTO. 19 - Aeroparque Jorge Newbery - Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Austral realizarán un acto frente al monumento en honor a las víctimas al cumplirse 22 años de la caída de un avión en las cercanías de la ciudad uruguaya de Fray Bentos que mató a 74 personas. DEBATE ENTRE LOS CANDIDATOS A JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO. 21 - Canal de la Ciudad, Esparza 37 - El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), Matías Lammens (Frente de Todos), Matías Tombolini (Consenso Federal) y Gabriel Solano (Frente de Izquierda-Unidad) participarán de un debate televisado de una hora y media a casi dos semanas de las elecciones. FUTBOL: POR LA COPA ARGENTINA SE ENFRENTAN ESTUDIANTES DE LA PLATA Y DE SAN LUIS. 18:10 - Estadio Julio Humberto Grondona, Sarandí - Estudiantes de La Plata jugará ante Estudiantes de San Luis, del Federal A, en partido de octavos de final de la Copa Argentina cuyo vencedor tendrá como rival en cuartos a Central Córdoba de Santiago del Estero. Arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisa TyC Sports. LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ REGRESA DE CUBA. La senadora y ex presidenta Cristina Fernández regresará de Cuba, de acuerdo con la autorización que le extendió la justicia para que visitara a su hija Florencia Kirchner, quien lleva siete meses de tratamiento en la isla. EFEMERIDES: DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). DIA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE. Desde 2003, se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte a pedido de la Coalición Mundial que reúne a las organizaciones abolicionistas que buscan erradicar la pena capital. DIA MUNDIAL DE LA VISION. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera (IAPB) impulsan cada segundo jueves de octubre el Día Mundial de la Vista para concienciar sobre las afecciones visuales, sus tratamientos y como casi todos son prevenibles o curables.