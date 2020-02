Recordatorio de la agencia Télam para el lunes 3 de febrero de 2020.

EL PRESIDENTE SE REUNIRA CON ANGELA MERKEL EN BERLIN.



16 - (20 hora alemana) BundesKanzleramt - El presidente Alberto Fernández será recibido por la cancillera alemana Angela Merkel en la sede de la Cancillería Federal, un moderno edificio de hormigón y cristal situado a orillas del río Spree.







ECONOMIA RECIBIRA OFERTAS DE CANJE DEL BONO AF20 POR CUATRO TITULOS A LARGO PLAZO.



11 a 15 - SIOPEL - El ministerio de Economía buscará canjear el bono Dual Vencimiento 2020 (AF20) en pesos por otros cuatro títulos con vencimiento en 2021, como parte de su estrategia de alargar los plazos y pagar menos intereses. Los interesados en presentar ofertas deberán hacerlo a través del SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico, indicando la cantidad de Valor Nominal Original del Bono Dual 2020 a entregar en canje.







BANCARIOS REALIZARAN PARO NACIONAL DE DOS HORAS POR EL HOMICIDIO DE UN EMPLEADO DURANTE UN ROBO.



10 a 12 - Los trabajadores de los bancos de todo el país realizarán un paro de actividades en las dos primeras horas de atención al público en protesta por el asesinato durante un asalto de un empleado de una sucursal de Isidro Casanova del Banco Nación, entidad que extenderá la huelga a "toda la jornada".







CONFERENCIA DE PRENSA DEL JEFE DEL GREMIO BANCARIO POR LA HUELGA TRAS EL CRIMEN DE UN TRABAJADOR.



08:00 - Sarmiento 341 - El jefe de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ofrecerá una conferencia de prensa para referirse a la situación de la seguridad de los trabajadores del sector tras el crimen de un empleado de una sucursal de Isidro Casanova.







VUELVE A FUNCIONAR LA LINEA C DEL SUBTERRANO TRAS REFACCIONES.



5:30 - La línea C del subterráneo, que une las terminales de Constitución y Retiro, volverá a funcionar luego de permanecer interrumpida durante dos semanas por la modernización del sistema de señales.







FUTBOL: POR LA SUPERLIGA SE ENFRENTARAN PATRONATO Y ARSENAL



19 - Estadio Presbítero Bartolomé Grella - Patronato y Arsenal se enfrentarán en Paraná en un duelo de equipos con realidades distintas pero que buscarán su primer triunfo del año en la Superliga Argentina de Fútbol. Con arbitraje de Fernando Espinoza y transmisión de Fox Sports Premium.







FÚTBOL: NEWELL'S RECIBIRA A SAN LORENZO EN ROSARIO POR LA FECHA 18 DE LA SUPERLIGA.



21:10 - Estadio Marcelo Bielsa - Newell's (26 puntos) y San Lorenzo (27) intentarán seguir prendidos en la lucha por la vanguardia, en el partido que completará la fecha 18 de la Superliga de fútbol de Primera División. El árbitro será Pablo Echavarría y la televisará TNT.







FÚTBOL-PREOLIMPICO: EL SELECCIONADO SUB23 ENFRENTARA A URUGUAY.



20:30 - Estadio Alfonso López, de Bucaramanga - El seleccionado argentino sub 23 debutará en el cuadrangular final del torneo Preolímpico de Colombia ante su par de Uruguay, en busca del primer paso hacia la clasificación para Tokio 2020. Con transmisión de TyC Sports y DirecTV.







AUTOMOVILISMO-SUPER TC2000: REAPARECE RUBENS BARRICHELLO COMO INVITADO EN COMPETENCIA EN EL ACA DE PALERMO.



11 - Automóvil Club Argentino (ACA), Palermo - El piloto brasileño Rubens Barrichello, el de mayor cantidad de presencias en la Fórmula 1 Internacional, será anunciado como "invitado" a las competencias que el equipo Toyota disputará durante la temporada del Super TC2000 en la conferencia de prensa que la marca japonesa desarrollará en un salón del noveno piso de la sede central del ACA.