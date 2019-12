Recordatorio de la agencia Télam para el martes 17 de diciembre de 2019.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

EL PRESIDENTE FERNÁNDEZ HABLA EN EL LANZAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO AUTOMOTOR



- 10:00 en SMATA (Av. Belgrano al 600 - CABA): El presidente Alberto Fernández habla en el acto de lanzamiento del "Plan Estratégico Automotor con Acuerdo Social y Productivo".



- Participan también el titular del gremio, Ricardo Pignanelli; el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Juan Schiaretti y Omar Perotti, entre otros.







RUEDA DE PRENSA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA MARTÍN GUZMÁN



- 10:30 en Balcarce 136: El ministro de Economía Martín Guzmán brinda una rueda de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda, sobre temas referidos a su cartera.



- Los periodistas y trabajadores de medios de prensa que deseen asistir deberán presentarse a partir de las 10:00 en la entrada del Ministerio, en Balcarce 136.







EL PRESIDENTE Y LOS GOBERNADORES FIRMAN LA SUSPENSIÓN TEMPORARIA DEL CONSENSO FISCAL



- 11:00 en Casa Rosada: El presidente Alberto Fernández firma con todos los gobernadores la suspensión temporaria del Consenso Fiscal, rubricado durante la administración anterior en noviembre de 2017, por el cual se congelará por un año el esquema de baja de Ingresos Brutos.



- Encabeza el encuentro el Presidente junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, en el Salón de los Escudos.







GUSTAVO MELELLA ASUME LA GOBERNACIÓN DE TIERRA DEL FUEGO



- 16:00 Polideportivo Municipal de Ushuaia. Gustavo Melella, asume la Gobernación de Tierra del Fuego.



- Mellella será el séptimo gobernador de la historia institucional de la provincia más austral del país, creada en 1991 y entre cuyos límites jurisdiccionales también se encuentran la Antártida y las Islas Malvinas.







EL GOBIERNO ENVÍA EL PROYECTO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA AL CONGRESO



- El Gobierno Nacional nacional envía al Congreso Nacional el proyecto ómnibus que contempla declarar la emergencia económica, social y sanitaria, con lo cual mañana miércoles se hará la reunión plenaria de comisiones y el jueves la sesión extraordinaria en la que se buscará la media sanción.







CONTINÚAN LAS AUDIENCIAS DEL TERCER "MEGAJUICIO" EN SAN JUAN



- Continuarán las audiencias el tercer "megajuicio" que se realiza en San Juan a 34 ex miembros de las fuerzas de seguridad y al ex fiscal federal Juan Carlos Yanello,



acusados por delitos de lesa humanidad.







CUMPLEAÑOS DEL PAPA FRANCISCO



- El papa Francisco cumple 83 años, aunque, tal como sucede anualmente, no hay en agenda ningún tipo de festejo oficial de parte del Vaticano.



- Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, inicia el día de su natalicio con una oración en la capilla de su residencia Casa Santa Marta, y luego se traslada al Palacio Apostólico para mantener la agenda habitual de encuentros.







CIERRE DE UN TRAMO DE LA AUTOPISTA A LA PLATA



- 23:30: Última jornada de corte, por obras, en la autopista a La Plata, con el cierre del tramo Hudson-La Plata en sentido a la capital bonaerense hasta las 3.30 del miércoles, por lo que el transito hacia la ciudad será desviado hacia el Ramal Gutiérrez para luego tomar Camino Centenario.