Recordatorio de la agencia Télam para el martes 24 de diciembre de 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

SERVICIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS



- Hoy y mañana, miércoles 25, funcionan en la Ciudad de Buenos Aires las guardias y el SAME.



- Para urgencias por pirotecnia se debe acudir al Hospital de Quemados (Av. Pedro Goyena 369), Hospital Oftalmológico Santa Lucía (Av. San Juan 2021) y Hospital Oftalmológico Lagleyze (Av. Juan B. Justo 4151).



- Las líneas de subte funcionan hoy martes de 5.30 a 22, con frecuencia de día sábado y el Premetro de 5.30 a 21.



- Mañana miércoles 25 todas las líneas de subte y el Premetro funcionan con cronograma de un día domingo y feriados, de 8 a 22.30.



El sistema de ecobici funciona una hora por persona hoy y dos horas mañana miércoles.



- En ambos días se puede estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido hacerlo los días hábiles de 7 a 21.



- No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas.



- El estacionamiento medido tiene vigencia hoy pero no el 25.



- Respecto a la recolección de residuos, hoy no hay servicio, mientras que mañana miércoles funciona con normalidad.



- Para Emergencias, Defensa Civil y Guardia de Auxilio hay guardias activas las 24 horas.







RIGE LA RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO DE CAMIONES EN RUTAS BONAERENSES



- La circulación de vehículos de gran porte esta restringida en la autopista Buenos Aires-La Plata, la autovía 2 y otras cinco rutas bonaerenses con el objetivo de "facilitar el desplazamiento de vehículos y prevenir accidentes" durante la Navidad, según la Dirección de Vialidad.



- La restricción es hoy en sentido a la Costa Atlántica de 6 a 14, mientras que en sentido a la Ciudad de Buenos Aires mañana, miércoles 25, entre las 14 y las 23.59.







NO ABREN OFICINAS PÚBLICAS NI SE COBRA ESTACIONAMIENTO MEDIDO EN LA PLATA



- Las oficinas gobernamentales de la ciudad de La Plata permanecen cerradas este martes y mañana miércoles por los feriados de Navidad, al tiempo que no se cobrará el estacionamiento medido.







EL TIEMPO



- El Servicio Meteorológico Nacional prevé un martes con cielo algo nublado por la mañana y despejado durante la tarde, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34, mientras que para la Nochebuena se espera una temperatura de 28 grados.