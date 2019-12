Recordatorio de la agencia Télam para el viernes 13 de diciembre de 2019.

GOBIERNO PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL EL NUEVO PROTOCOLO DE INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO.



08:00 - El gobierno nacional publicará la resolución del ministro de Salud. Ginés González García, con el nuevo protocolo para la interrupción legal del embarazo que presentará algunas modificaciones en relación al publicado en 2015.







TRABAJADORES DEL SUBTE HARAN CESE EN TALLERES Y SE CONCENTRARAN EN ONCE PARA MARCHAR HACIA SEDE DE SBASE.



10:00 - Plaza Miserere - Los trabajadores de los talleres de instalaciones fijas del subterráneo porteño realizarán un cese de actividades y se concentrarán frente a la estación de Once para marchar hasta las oficinas de Sbase, en la calle Aguero 48.







FUTBOL SUB 23: BATISTA ANUNCIARA LA LISTA DE CONVOCADOS PARA EL PREOLIMPICO QUE SE JUGARA EN COLOMBIA.



El entrenador del seleccionado argentino sub 23 de fútbol, Fernando "Bocha" Batista, anunciará la lista para el torneo Preolímpico de Colombia, clasificatorio para los Juegos Tokio 2020, con mayoría de jugadores del fútbol local.







FUTBOL: INDEPENDIENTE RECIBIRA EN AVELLANEDA A LOS ROSARINOS DE NEWELLS OLD BOYS POR UN PARTIDO PENDIENTE DE LA 2DA FECHA.



17:10 - Estadio Libertadores de América - Independiente recibirá a Newell's Old Boys en un partido pendiente de la segunda fecha de la Superliga, que fue pospuesto en su momento porque los de Avellaneda tenían un compromiso por la Copa Sudamericana. Arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por la señal de cable Fox Sports.







RUGBY: LOS PUMAS 7 INICIARAN SU PARTICIPACION EN EL CERTAMEN DE SUDAFRICA.



12 - El seleccionado argentino de rugby en versión Seven, Los Pumas '7, iniciará su participación en el certamen de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, segunda estación del circuito mundial que organiza la World Rugby para la modalidad.