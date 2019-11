Recordatorio de la agencia Télam para el viernes 15 de noviembre de 2019.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

HOMENAJE POR EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN



15:30.- Autoridades políticas y militares realizan un homenaje en la ciudad de Mar del Plata al cumplirse el segundo aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan.



- El acto será en la Base Naval de la ciudad de Mar del Plata, muelle natural del buque hasta el 25 de octubre de 2017, cuando inició su último viaje.



Durante la ceremonia, la Armada Argentina entrega a los familiares directos de los 44 tripulantes una condecoración "Al Honor Militar".



- Los allegados participarán además en una misa en la capilla ubicada dentro de la Base y realizarán una concentración en el ingreso del predio militar, para pedir avances en la investigación del siniestro.







LOS CAMIONES DE GRAN PORTE NO PUEDEN CIRCULAR POR LAS RUTAS BONAERENSES HASTA EL LUNES



- La circulación de camiones de gran porte está restringida hasta el próximo lunes, inclusive, en la autopista Buenos Aires-La Plata, la autovía 2 y otras cinco rutas bonaerenses, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de vehículos el fin de semana largo por la celebración del Día de la Soberanía Nacional.



- La restricción es en sentido a la Costa Atlántica hoy de 18 a 23.59 y el mañana de 6 a 14, mientras que en sentido a la Ciudad de Buenos Aires regirá entre las 14 y las 23.59 el lunes 14, informó la Dirección de Vialidad bonaerense.



- "La medida alcanza a la ruta provincial (RP) 2 (autovía 2), desde el kilómetro 40,5 del ramal Buenos Aires-Mar del Plata hasta el kilómetro 400 (Camet) de la autopista Buenos Aires-La Plata; la RP 11 desde su intersección con la RP 36 (Pipinas) hasta el kilómetro 537 (Chapadmalal), y la RP 36 desde Rotonda RP 10 (Prolongación Avenida 66-La Plata) hasta la intersección con RP 11 (Pipinas)", detalló el organismo.



- Asimismo regirá la restricción en la RP 56, desde su intersección con la RP 11 (General Conesa) hasta el cruce con la RP 74 (General Madariaga); la RP 63, desde distribuidor de tránsito con RP 2 (Dolores) hasta la intersección con la RP 11 (Esquina de Crotto), y la RP 74, desde su intersección con la RP 56 (Maipú) hasta el cruce con la RP 11 (Pinamar).



- Vialidad Provincial recomendó a los conductores circular con las luces bajas encendidas, tener la verificación técnica vehicular (VTV) actualizada, respetar las velocidades máximas y mínimas, usar cinturón de seguridad y no sobrepasar a otro vehículo cuando haya doble línea amarilla.







ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS CONVOCAN A LA PRENSA PARA DENUNCIAR VIOLACIONES A LOS DDHH EN BOLIVIA



15:00.- Organismos de derechos humanos de la Argentina brindan una rueda de prensa para informar distintas violaciones a los derechos humanos que, afirmaron, tienen lugar en Bolivia tras el "golpe de Estado" que determinó la interrupción del tercer mandato presidencial de Evo Morales, el domingo último.



- La conferencia tendrá lugar en la sede central de Abuelas de Plaza de Mayo (Virrey Cevallos 592, 1° 2), donde denunciarán "las violaciones a los derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia, ante la usurpación del poder con un golpe de Estado".







REFERENTES JUDÍOS, CRISTIANOS Y MUSULMANES SE REÚNEN CON EL PAPA



- Más de 40 referentes judíos, cristianos y musulmanes de Argentina se reúnen con el papa Francisco en el Vaticano en el marco de un encuentro promovido por el Instituto de Diálogo Interreligioso que encabezan el sheik Omar Abboud, el rabino Daniel Goldman y el presbítero Guillermo Marcó.



- Goldman y Marcó encabezan una delegación que participa del encuentro "Reflexiones a partir de la Declaración sobre Fraternidad Humana para la paz mundial y la convivencia común, firmada por el Santo Padre y el Gran Imán de Al-Azhar el 4 de febrero en Abu Dhabi", co-organizado por el IDI y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (PCDI) del Vaticano.



Como parte del encuentro, los participantes tendrán el lunes una audiencia privada con el papa Francisco.







FESTIVAL DE LITERATURA INFANTIL FILBITA



- El Festival de Literatura Infantil Filbita, que se extiende desde hoy y hasta el domingo en la Ciudad de Buenos Aires, retoma en su novena edición el tema de la curiosidad para pensarla en vínculo con la lectura y la práctica literaria, con la premisa de que cuando el ejercicio curioso entra en acción lo que se habilita es un territorio hacia lo desconocido.







EL SELECCIONADO ARGENTINO DE FÚTBOL SE ENFRENTA CON EL DE BRASIL



14:00.- El seleccionado argentino, con el regreso de su capitán Lionel Messi tras cumplir con la suspensión impuesta por la Conmebol, juega con el de Brasil, que no contará con el lesionado Neymar, en uno de los clásicos mas relevantes del fútbol mundial, esta vez formando parte de la denominada fecha FIFA.



- El partido se juega en el King Saud University Stadium de Riad, Arabia Saudita, desde las 14 de la Argentina, con el arbitraje del neozelandés Matthew Conger, asistido por su compatriota James Rule y Tevita Makasini, de Tonga.



Televisa TyC Sports.







BOXEO



Alberto Palmetta y Marcos Escudero pelean en Estados Unidos



- El welter Alberto Ignacio Palmetta y el mediopesado Marcos Rubén Escudero, combaten en la velada de hoy en el Casino WinnaVegas en Sloan, estado de Iowa, denominada New Generation.



- El bonaerense Palmetta se mide con el mexicano Erik Vega Ortiz, en tanto que el cordobés Escudero se enfrenta al estadounidense Joseph George, en los combates principales de la velada, ambos a diez rounds.